صفقة جديدة وإقالة كومان.. حد الرواتب يمنح برشلونة متنفسًا اقتصاديًا!

حد الرواتب الجديد ينعش برشلونة اقتصاديًا.

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن حد الرواتب الخاص بأندية "الليجا" في موسم 2021-2022، ويبدو أن برشلونة حصل على بعض المتنفس في أزمته الاقتصادية.

حد الرواتب الخاص بنادي برشلونة وصل إلى 97.94 مليون يورو، وهو بعيد جدًا عن حد 382.71 مليون يورو في موسم 20-21، وأكثر بكثير من 671.4 مليون يورو في موسم 19-20 أو 632.9 مليون يورو في 18-19.

الانخفاض الكبير في حد الرواتب لنادي برشلونة هو نتيجة 481 مليون يورو من الخسائر في العام الماضي التي وجدها مجلس الإدارة الحالي.

ويتم احتساب الحد الأقصى للرواتب في الأندية على أساس الدخل الإجمالي مطروحًا منه التكلفة والخسائر غير الرياضية.

ويجب أن نتذكر أنه في حالة برشلونة فإن فاتورة الأجور تبلغ 70% من حوالي 765 مليون يورو في ميزانية السنة المالية 21-22، أي أكثر من 400 مليون يورو.

كل هذا يترجم في نهاية المطاف إلى خسائر كبيرة بقيمة 481 مليون يورو، مما يترك حد الراتب عند 97.94 مليون يورو.

ما هو تفسير حد الرواتب الجديد في برشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فسرت فكرة السيطرة الاقتصادية من رابطة الدوري الإسباني، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2013، وأشارت إلى أن حد الراتب الحالي لا يعني أن برشلونة يمكنه فقط دفع رواتب لاعبيه التي تصل إلى ما يقرب من 100 مليون يورو.

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لكن هذا هو الرقم الذي في السيناريو الاقتصادي المثالي لا ينبغي أن يتجاوزه لتغطية الخسائر، وبمجرد أن يحصل برشلونة على دخل كبير، سواء عن طريق سوق الانتقالات أو عبر توقيع اتفاقية رعاية ويتم تخفيف الخسائر، سيرتفع الرقم الخاص بسقف الرواتب.

ومع خروج أنطوان جريزمان من برشلونة، والتخلص من راتبه إلى جانبه رواتب المغادرين الآخرين، وقيام قادة الفريق بتخفيض أجورهم بنسب متفاوتة، فإن النادي الكتالوني خفض إجمالي الرواتب من 560 مليون إلى ما يزيد قليلًا عن 400 مليون يورو.

ما هي فرص برشلونة في إقالة كومان؟

وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة أصبح لديه فرصة لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

كما أن برشلونة أصبح قادرًا على إقالة الهولندي رونالد كومان من منصب المدير الفني، دون القلق بشأن قواعد اللعب المالي النظيف.

برشلونة أصبح يمتلك فرصة مثالية لإقالة كومان، لكنه في حالة قرر ذلك، فإنه سيمتلك أموالًا أقل في حالة رغبته في الحصول على صفقة جديد في يناير.

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