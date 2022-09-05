صفقة جديدة .. تحديد موعد عودة المالكي لمباريات الهلال

نجم الوسط غائب عن الفريق منذ انضم له في يناير الماضي

لم يُبرم الهلال أي صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي لمنعه من القيد بقرار من اتحاد كرة القدم السعودي على خلفية شكوى النصر ضده في قضية محمد كنو، لكن يُمكن القول أنه ضم لاعبًا جديدًا لصفوفه هذا الموسم هو عبد الإله المالكي.

الزعيم كان قد ضم المالكي من الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أن يخوض أي مباراة رسمية مع الفريق، حيث كان يتواجد مع المنتخب السعودي في مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

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اللاعب خضع لجراحة ومن ثم لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل، لكن الخبر الإيجابي أنه أنهى ذلك البرنامج بنجاح وبات قريبًا من العودة للمباريات. صحيفة الجزيرة السعودية أوضحت أن المالكي سيُسجل عودته للملاعب خلال مواجهة القادسية الكويتي وديًا في مهرجان اعتزال نواف الخالدي يوم 25 سبتمبر الجاري.

Shahid

الأمر الوحيد حسب الصحيفة الذي قد يمنع لاعب الوسط من خوض اللقاء مع الهلال هو دعوته من المدرب هيرفي رينارد لمعسكر المنتخب السعودي الذي سيُقام خلال سبتمبر الجاري وسيلعب الأخضر خلاله مباراتين وديتين.

صاحب الـ27 عامًا كان أحد العناصر الرئيسية في الاتحاد وقد رفض تجديد عقده مع النادي، والذي كان سينتهي في يونيو الماضي، لأسباب شخصية تمنعه من البقاء في جدة، وقد وقع للهلال بعد دخوله الفترة الحرة قبل أن ينجح النادي العاصمي في شراء المدة المتبقية من عقده.