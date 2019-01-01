صفقة ثلاثية - موراتا ينتظر انضمام هيجواين وباتشواي يؤجل الصفقة

كما حدث العام الماضي، صفقة ثلاثية تشمل موراتا وهيجواين وباتشواي

اتفق نادي أتلتيكو مدريد مع تشيلسي على ضم ألفارو موراتا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية ولكن الصفقة مؤجلة بسبب مهاجم ميلان جونزالو هيجواين ولاعب البلوز ميتشي باتشواي.

موراتا قريب من الرحيل عن تشيلسي في ظل اهتمام من برشلونة وأتلتيكو مدريد بضم اللاعب.

وعلم Goal أنّ موراتا قد ينضم للروخي بلانكوس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو مع خيار أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

ويحاول أتلتيكو مدريد أن يجعل تشيلسي يتكفل بـ 50% من راتبه المقدر أسبوعيًا بمبلغ 120 ألف جنيه إسترليني.

ولن يوافق البلوز على بيع موراتا سوى بعد إتمام صفقة التعاقد مع هيجواين من ميلان الإيطالي.

كما يحاول تشيلسي أن يجد أي فرصة لبيع ميتشي باتشواي بعد انتهاء فترة الإعارة مع فالنسيا في ظل اهتمام موناكو وإيفرتون بجلب اللاعب.

ميلان يسعى لإتمام التفاوض مع جنوى لضم كريشتوف بيونتيك والذي يكلف 40 مليون يورو.