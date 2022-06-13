صفقة تضيف جودة نوعية للعالمي .. النصر يقترب من ضم حارس الفيحاء

نادي النصر بدأ العمل بالفعل على تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

يكثف نادي النصر تحركاته من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين.

ويبدو أن نادي النصر قد اقترب من الحصول على توقيع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى نادي الفيحاء.

وحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن النصر توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفيحاء من أجل انتقال ستويكوفيتش إلى صفوف "العالمي" بداية من موسم 2022-23.

وحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يُعلن النصر تعاقده مع ستويكوفيتش بعد نهاية الموسم، وانتهاء اللاعب من المنافسات مع الفيحاء.

وينتهي عقد ستويكوفيتش مع الفيحاء بنهاية شهر يونيو 2022، لذلك يمكنه التوقيع مجانًا لأي فريق آخر، بشرط عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع فريقه.

ولذلك، فإن الحارس الصربي البالغ من العمر 38 عامًا، قد يكون الصفقة الأولى للنصر في الميركاتو الصيفي.

وجذب ستويكوفيتش أنظار النصر بسبب المستويات الرائعة التي قدمها مع الفيحاء خلال الموسم الحالي، ومساعدته في قيادة الفريق إلى التتويج ببطولة كأس الملك بفضل تألقه اللافت في المباراة النهائية أمام الهلال.

ويعد ستويكوفيتش أفضل حارس في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم فيما يخص نظافة الشباك، بعد أن تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة في 12 مباراة حتى الآن، قبل جولتين على نهاية منافسات موسم 2021-22.

ويعاني النصر مع مركز حراسة المرمى هذا الموسم، في ظل تراجع مستوى وليد عبد الله، وتعرض أمين بخاري لإصابة قوية ستبعده لعدة أشهر.

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