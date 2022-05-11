صفقة تسد حاجة برشلونة .. "البلوجرانا" يتحرك لضم منبوذ ريال مدريد

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع سيرخيو ريجيلون الظهير الأيسر لنادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصفقة إذا ما تمت ستكون مثيرة للغاية، بالنظر إلى أن ريجيلون هو لاعب سابق في صفوف ريال مدريد، ويملك النادي الملكي شرط إعادة شراء بقيمة 33 مليون يورو.

برشلونة يحاول التوقيع مع ظهير أيسر في الصيف المقبل، وارتبط كذلك بالتعاقد مع ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

لماذا يرغب برشلونة في ضم ريجيلون؟

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ريجيلون قد يكون متاحًا في الصيف، خاصة بسبب عدم لعبه بشكل منتظم تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام.

وتألق ريجيلون تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام السابق، وأصبح أحد أفضل لاعبي الظهير الأيسر في الدوري الإنجليزي.

وربما لا يتناسب أسلوب ريجيلون مع خطط كونتي التكتيكية، وقدم يكون اللاعب فائضًا عن حاجة توتنهام، وهو ما يجذب برشلونة للتعاقد معه.

ماذا قدم ريجيلون مع توتنهام؟

خاض ريجيلون 67 مباراة مع توتنهام في كافة المسابقات على مدار موسمين، بما في ذلك 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخلال المباريات التي خاضها مع توتنهام، تمكن ريجيلون من تسجيل هدفين وقدم تسع تمريرات حاسمة.

لماذا يفكر توتنهام في بيع ريجيلون؟

يبدو من المرجح أن يرحل ريجيلون عن توتنهام في الصيف المقبل، حيث يمكن أن يساعد رحيله في جمع المال لمساعدة "سبيرز" في إعادة بناء الفريق.

ويرغب توتنهام في الإنفاق والاستثمار ليضمن بقاء كونتي مع الفريق خلال الموسم المقبل، وقد يضطر "سبيرز" لبيع عدد من لاعبيه، وعلى رأسهم ريجيلون.

ومع رغبة برشلونة في التعاقد مع ريجيلون، فإن توتنهام يراها خطوة مثالية للتخلص من لاعب فائض عن الحاجة، والحصول على المال اللازم لتحسين الفريق حسب رؤية كونتي.

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