مفاجأة - أريولا رفض ريال مدريد سابقاً

أريولا قريب من الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت مصادر إسبانية أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان قد يدخلان في صفقة تبادلية في الأيام الأخيرة من الميركاتو بسبب الكوستاريكي كيلور نافاس.

نافاس قريب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد تراجعه ليصبح احتياطي، وتؤكد التقارير اقتراب انتقاله لصفوف بي إس جي.

وقالت "آس" إن الفريق الملكي دخل في مفاوضات مع بي إس جي للحصول على حارسه ألفونس أريولا مقابل السماح لنافاس بالانتقال للاتجاه الآخر.

وعددت الصحيفة الأسباب وراء سعي مدريد لضم أريولا، إذ ذكرت أنه صغير بالسن، 26 عاماً، مقارنة بنافاس، 32، كما أنه يملك خبرة اللعب في الليجا.

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أريولا لعب مع فياريال على سبيل الإعارة في موسم 2015-2016، وخاض 32 مباراة بقميص الغواصات الصفراء.

وكشفت "موندو" أن أريولا كان على وشك الانتقال لصفوف ريال مدريد في 2016 بعدما عرض عليه الوكيل الشهير جورجي مينديش تمثيله، ووعده بالانتقال للفريق الملكي.

وأوضح التقرير أن أريولا رفض العرض وقرر العودة لصفوف بي إس جي بسبب شعوره بصعوبة المنافسة في صفوف ريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد الأحد مع فياريال في الليجا، بينما يستضيف ميتز باريس سان جيرمان ضمن منافسات الدوري الفرنسي.