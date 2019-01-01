صفقة تبادلية في الطريق بين مانشستر سيتي ويوفنتوس

الميركاتو بدأ في التحرك

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس ومانشستر سيتي طرحا فكرة صفقة تبادلية تتضمن الثنائي دانيلو وجواو كانسيلو.

كانسيلو انضم الصيف الماضي إلى يوفنتوس قادماً من فالنسيا مقابل 40 مليون يورو ولكن اللاعب تراجع دوره في نهاية الموسم.

وأوضحت "لاجازيتا" أن بيب جوارديولا، مدرب سيتي، معجب بإمكانيات الظهير البرتغالي ولكن ناديه ليس عازماً على دفع مبلغ 60 مليون لضمه كما يطالب يوفنتوس.

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⚽️ 604 مباراة

🎯 213 صناعة أهداف

🎩 53 هاتريك



👑 كريستيانو 👑 رونالدو 👑 pic.twitter.com/j5CI4knh8B — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

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وأشار التقرير أن سيتي سيعرض 40 مليوناً ودانيلو الذي تقدر قيمته في حدود 20 مليون يورو لتخفيض قيمة الصفقة.

ولم يحظى الظهير البرازيلي بمشاركات عدة هذا الموسم مع بطل البريميرليج، إذ لعب فقط 22 مباراة في كل المسابقات وارتبط بعروض من إنتر وفالنسيا.

يذكر أن يوفنتوس لم يعلن حتى الآن عن المدرب الذي سيقود الفريق الموسم المقبل خلفاً لماسيمليانو أليجري، وسط شائعات حول جوارديولا نفسه كمرشح محتمل.