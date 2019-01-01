إيسكو مقابل ديبالا؟ من يربح في الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد؟

ريال مدريد ويوفنتوس على وشك إتمام صفقة تبادلية مع ريال مدريد تنقل ديبالا للملكي مقابل إيسكو للبيانكونيري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية عديدة لقرب إتمام صفقة تبادلية بين كل من يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الاسباني تقضي بانتقال إيسكو للبيانكونيري وباولو ديبالا للملكي.

الصفقة قد تكون مفتاح إعادة اكتشاف للثنائي الذي تاه مؤخرًا وأصبح مجرد كمالة عدد في كل فريق، حيث يعاني كل من إيسكو وديبالا بشكل واضح منذ فترة.

لكن من سيستفيد أكثر من طرفي الصفقة ريال مدريد ويوفنتوس، هل النادي الملكي الذي سيحصل على مستقبل الكرة الأرجنتينية أم يوفنتوس الذي سينال جوهرة الكرة الاسبانية الذي أصبح قائد وسط الملعب في لاروخا بعد اعتزال انييستا وتشافي.

في الأسطر المقبلة سنرصد مميزات وعيوب الصفقة لكل منهما ولريال مدريد ويوفنتوس:

غياب ديبالا في المباريات الكبيرة

النجم الأرجنتيني لا يكون في أفضل حالاته عندما يخوض مباريات أمام أطراف كبيرة، باستثناء مواجهته أمام برشلونة في 2017 سنجد أنه من الصعب للغاية إيجاد لقاء كبير قدم خلاله أداءً طيبًا.

بكل تأكيد سيكون ذلك عيبًا سيتخلص منه يوفنتوس وتصبح نقطة في صالحه، وفي المقابل قد تكون مشكلة تستمر مع اللاعب في صفوف الملكي ويتعرض ريال مدريد بسببها لخسائر إضافية.

ديبالا أصبح غير مؤثر بشكل مباشر في أداء يوفنتوس في آخر موسمين، وهو ما يتضح من خلال أرقامه المتراجعة باستمرار.

فرصة جديدة للأرجنتيني

قد يكون تغيير الأجواء والفريق هي الفرصة التي ينتظرها اللاعب الأرجنتيني ليستمر في مشوار تطوره الذي توقف قبل موسمين.

فاللعب لفريق بحجم ريال مدريد ينافس على المجد الأوروبي في كل موسم وبجوار نجومًا أمثال راموس ومودريتش وتوني كروس سينقله لمرحلة أخرى غير تلك التي يجاوره فيها سامي خضيرة وماندزوكيتش.

النجم الاسباني سيكون أمامه فرصة أكبر من إيسكو في تطوير قدراته مع ريال مدريد، كما يمتلك ميزة التسديد من الخارج التي قد يستفيد منها الملكي في ظل استمرار غياب الحلول الهجومية.

مشاكل إيسكو المتكررة

لا يختلف اثنان على قدرات وموهبة فرانشيسكو إيسكو، لكن المشاكل المتكررة التي تظهر في أداء اللاعب كل فترة والتي تكون أساس مشاكله المستمرة مع مدربيه قد تكون عائق بالنسبة له.

إيسكو دائم الاستحواذ على الكرة مهما كانت الظروف المحيطة به، وهذا يكون أحيانًا مضر بطريقة اللعب، خاصة في فريقين مثل ريال مدريد ويوفنتوس يعتمدان على اللعب المباشر عكس برشلونة مثلًا الذي يهتم أولًا بالاستحواذ.

إيسكو عانى من مشاكل مع خوليان لوبيتيجي بسبب ذلك والحال في الوقت الحالي لا يختلف كثيرًا تحت قيادة سانتياجو سولاري الذي يعاني اللاعب معه من قلة الدقائق.

خبرة وخيار تكتيكي إضافي

في الوقت نفسه الذي يبحث فيه يوفنتوس عن إضافة عناصر لديها الخبرة لتساعده على المجد الأوروبي لن يجد الفريق مثل لاعب توج بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا من أخر خمس نسخ.

اللاعب متمرس في دوري أبطال أوروبا بحكم لعبه لريال مدريد، ولديه تفاهم كبير مع كريستيانو رونالدو الذي انتقل للنادي الإيطالي الصيف الماضي.

أضف لذلك أن إيسكو يملك مرونة تكتيكية كبيرة ويمكنه أن يضيف ليوفنتوس في طريقة لعبة ليكون صانع الألعاب الرئيس، وهو الدور الذي أجاده مع زيدان في وجود رأسي حربة.