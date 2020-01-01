صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

تعاون متوقع بين برشلونة ويوفنتوس في الصيف

وسط المفاوضات المكثفة بين برشلونة ويوفنتوس، حول صفقة تبادلية بينهما تشمل الثلاثي نيلسون سيميدو وميراليم بيانيتش وأرتور ميلو، يبدو وأن الأمور لن تتوقف عند ذلك.

أليكس ساندرو، الظهير البرازيلي الذي ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن يوفنتوس، قد يخرج أخيراً نحو تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، كشف عن تطورات جديدة، في مناورات برشلونة من أجل الحصول على خدمات ميراليم بيانيتش، بالتطرق إلى ملف ساندرو.

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المدرب كيكي سيتين يبحث عن ظهير أيسر، للرحيل المرتقب لجونيور فيربو، والشكوك حول مصير جوردي ألبا من اللعب كأساسي أو حتى الاستمرار للموسم المقبل.

يوفنتوس أصبح مستعداً لفكرة التخلي عن ساندرو، وقام بتجهيز نفسه بالعودة مرة أخرى للتفكير في التعاقد مع إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي.

مقترح آخر ظهر لتعويض الرحيل المنتظر للبرازيلي، وهو إجراء صفقة تبادلية أخرى مع برشلونة، تشمل انضمام ألبا للنادي الإيطالي.

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ويأتي السبب الرئيسي للمقترح الجديد، هو قيام تشيلسي بالمبالغة في سعر بالميري، وتقديره بحوالي 50 مليون يورو، المبلغ الذي يصعب على يوفنتوس دفعه في الوقت الحالي.