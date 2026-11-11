رد رسمي على "خدعة الهلال المالية" في صفقة ثنائي الخليج.. وحقيقة طلب جورجيوس دونيس رحيل مراد هوساوي!

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كواليس جديدة..

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رد أحمد خريده، رئيس نادي الخليج، على بعض الاتهامات الموجهة إلى مجلس إدارته، بالإضافة إلى عملاق الرياض الهلال؛ بخصوص صفقتي الحارس الشاب ريان الدوسري، ومتوسط الميدان مراد هوساوي.

الهلال قام بشراء الدوسري وهوساوي من الخليج، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"؛ وسط اتهامات بـ"خدعة مالية" قام بها الناديان، بالاتفاق بينهما.

هذه الخدعة المزعومة؛ تتمثل في دفع الزعيم الهلالي أموالًا ضخمة في صفقة الدوسري، لتعويض المبلغ القليل المدفوع لشراء هوساوي.

والسبب المزعوم دائمًا؛ هو عدم دفع الخليج نسبة مالية كبيرة لنادي أحد - فريق هوساوي السابق -، وفقًا للعقد المبرم بينهما.

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* حقيقة الخدعة المالية في صفقة هوساوي

وفي هذا السياق.. نفى خريده في تصريحاته لبرنامج "المنصة"، مساء يوم الأربعاء، كل الاتهامات المتعلقة بصفقة انتقال مراد هوساوي، من نادي الخليج إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم.

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خريده قال: "الهلال دفع الحصة الأكبر من أموال الصفقتين، في شراء هوساوي؛ وليس الحارس الشاب ريان الدوسري، كما يزعم البعض".

كما اعترف خريده بأنه بحث مع مجلس إدارة الخليج؛ إمكانية استعادة هوساوي من الهلال في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"، على سبيل الإعارة.

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وأضاف: "أعرف أن الهلال متمسك بهوساوي؛ ولكنني أريد استعادته مرة أخرى، لأننا تأثرنا كثيرًا بعد رحيله عن الفريق".

* هل طالب دونيس برحيل هوساوي عن الهلال؟

لكن.. أحمد خريده نفى أن يكون جورجيوس دونيس، المدير الفني السابق للخليج والحالي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ هو من طالبه بإعادة هوساوي من الهلال، ولو على سبيل الإعارة.

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وقيل إن دونيس يريد عودة هوساوي إلى الخليج، من أجل المشاركة بشكل مستمر في المباريات، ومن ثم الاستعانة به في المنتخب السعودي الأول، خاصة أنه يعلم إمكاناته الفنية جيدًا؛ وهو الأمر الذي كذبه خريده، في تصريحاته مع برنامج "المنصة".