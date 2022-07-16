صفقة آرسنال الجديدة: ألعب مثل ميسي ورونالدو قدوتي!

لاعب آرسنال الجديد لديه العديد من الطموحات في الدوري الإنجليزي

يدعي نجم آرسنال الجديد فابيو فييرا أنه يشارك "الصفات" مع ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات ويتطلع إلى اتباع خطى مواطنه كريستيانو رونالدو بعد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث انتقل متوسط الميدان البرتغالي من فريق بورتو إلى نادي آرسنال هذا الصيف بقيمة 35 مليون دولار.

وتحدث فييرا لصحيفة "The Athletic" بشأن أسلوب اللعب الذي يفضله، كما تطرق أيضًا إلى تطلعاته في الموسم القادم مع فريقه الجديد.

ماذا قال فييرا؟

قال لاعب آرسنال الجديد: "أنا أحب رونالدو وميسي، أحب ليونيل بسبب أسلوب اللعب، إنه مثلي يلعب بقدمه اليسرى، كما أن لدينا بعض الصفات المشتركة".

وواصل: "ورونالدو ليس لأنه برتغالي، ولكن بسبب العمل الجاد والعقلية، إنه لا يصدق، لقد سجل العديد من الأهداف، إنهم لاعبون رائعون".

Fabio Vieira joins Arsenal from FC Porto 🇵🇹 pic.twitter.com/nFU89zn3jW — GOAL (@goal) June 21, 2022

وأضاف فييرا عن المشاركة بالدوري الإنجليزي الممتاز: "إنه أفضل دوري في العالم، كانت إنجلترا دائمًا جذابة جدًا بالنسبة لي، لعب هنا لاعبون برتغاليون رائعون: كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديش، جواو كانسيلو، وأريد أن أتبعهم".

وأوضح: "كان حلمي دائمًا أن ألعب لبورتو عندما كنت صغيرًا، لكن حلمي الحقيقي كان اللعب في الدوري الممتاز".

ما هو أفضل مركز لفابيو فييرا؟

فييرا لديه الكثير ليثبته قبل أن يدعي أنه يقف بجانب نجوم برتغاليين آخرين في إنجلعرا، حيث يمتلك فابيو العديد من الخصائص التي تتيح له اللعب في أكثر من مركز في منتصف الميدان.

وعن مركزه في الملعب أوضح: "أخبرني المدرب أنه يعرف أنه يمكنني اللعب كلاعب خط وسط رقم 8، رقم 10، أو في الجناح الأيسر أو الأيمن، إنهم يعرفون أنني لاعب متعدد الاستخدامات".

واختتم: "أنا أفضل رقم 10، إنه مركزي الحقيقي".

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