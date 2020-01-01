صفقات نيوكاسل السعودي المدوية قد تبخر أحلام يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

التدعيمات لن تتوقف..

تداولت تقارير صحفية عزم ملاك نيوكاسل يونايتد الجُدد من المملكة العربية السعودية التعاقد مع الثنائي دريس ميرتينس وإدينسون كافاني لدعم مركز المهاجم الصريح خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وباتت صفقة إعلان شراء صندوق الاستثمار السعودي نيوكاسل من المالك الحالي مايك أشلي مسألة وقت ليس إلا، وبدأت الصحافة بالفعل في التأكيد على وجود مشروع سعودي كبير ينطوي على شراء نجوم العالم للتحليق بعيدًا بالماكبايس.

الساعات الماضية شهدت أنباء عن عزم الإدارة الجديدة التعاقد مع واحد من ماسميليانو أليجري أو ماوريسيو بوتشيتينو ليتولى الإدارة الفنية خلفًا لستيف بروس في الموسم المقبل، بينما كان أرتورو فيدال هو أول اللاعبين المرتبطين بملعب سانت جيمس بارك.

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الجديد وبحسب تقرير من شبكة "ESPN "، فإن الإدارة تضع عينها نصب التعاقد مع الثنائي ميرتنس وكافاني، وهما من ينتهي تعاقدهما في نابولي وباريس سان جيرمان بنهاية الموسم، مما يعني انضمامهما مجانًا لنيوكاسل في صفقتين رابحتين من العيار الثقيل للنادي الإنجليزي.

يوفنتوس برز مؤخرًا كأحد أكثر الأندية اهتمامًا بالحصول على خدمات ميرتينس بُناء على طلب ماوريسيو ساري، المدير الفني للبيانكونيري والأسبق لنابولي، حيث يود لم الشمل معه مجددًا والاعتماد عليه كمهاجم وهمي كما كان خلال حقبته في سان باولو.

كما يحظى صاحب الـ32 عامًا باهتمام من إنتر وتشيلسي، وانضم لهما مانشستر يونايتد، غير أن دخول نيوكاسل بقدراته المالية الضخمة قد يُغيِّر مسار الدولي البلجيكي كثيرًا، ما سينكشف جليًا في الأيام القليلة المقبلة.

في الوقت نفسه فإن صفقة كافاني لنيوكاسل لن تكون بالسهلة على الإطلاق، حيث سبق وأكد وكيله أنه يطمح للعب في أتلتيكو مدريد ولن يلعب من أجل المال بقدر تحقيق أحلامه في عالم المستديرة، لكنه يظل خيارًا قائمًا على طاولة النادي الإنجليزي.

يذكر أن نيوكاسل لديه حاليًا أندي كارول ويوشينوري موتو وجويلاينتون في مركز المهاجم الصريح، إلا أن ورغم جودتهم الجيدة فلن يكونوا على القدر الفني المأمول لقيادة النادي للمنافسة على الألقاب المحلية والعودة إلى المنافسات القارية الكبرى.