صفقات جديدة قادمة .. برشلونة يعلن تنشيط الرافعة الاقتصادية الثانية

خزينة النادي الكتالوني تزداد في الانتعاش

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الجمعة، عن تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية من أجل تنشيط خزينة النادي بشكل أكبر.

وتعتمد هذه الرافعة على بيع 15% من حقوق البث التلفزيوني لشركة "Sixth Street" لمدة 25 سنة قادمة.

وبهذه العملية يدخل النادي مبلغ 315 مليون يورو، وحسب التقديرات الأولية سيصل الربح المحاسبي للسنة المالية 2022/2023 لـ400 مليون يورو.

وتعتبر الرافعة هي الثانية من الروافع الاقتصادية الثلاثة التي قرر برشلونة القيام بها، ليكون قادرًا على ضم صفقات جديدة وتسجيلها للسنة المالية القادمة.

ماذا قال برشلونة عن هذه الخطوة؟

النادي الكتالوني أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه:"نعلن اليوم عن استثمار إضافي من Sixth Street وهي شركة استثمارية رائدة وتتمتع بخبرة واسعة في عالم الرياضة والإعلام".

وأضاف:"هذه الخطوة تأتي بعد الرافعة الأولى التي تم خلالها الاستحواذ على 10% من حقوق البث التلفزيوني".

Bon dia, Catalunya!



— El Barça a Las Vegas pic.twitter.com/HLY86gkVDC — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2022

وتابع:"ومع الصفقة الثانية التي نعلن عنها الآن، سيبيع برشلونة نسبة 15% إضافية من حقوق البث، لتحصل الشركة على مجموع 25% من هذه الحقوق على مدار السنوات الـ25 المقبلة".

أين ستذهب الرافعة الثانية؟

بعد التعاقد مع فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، يظل برشلونة في السوق من أجل المزيد من التدعيمات.

ومن المتوقع تعزيز خط الدفاع حيث كان الهدف الأول هو الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية، لكنه أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف تشيلسي.

ويستهدف جوان لابورتا رئيس النادي والمدرب تشافي هيرنانديز، تدعيم الدفاع بصفقات أخرى مثل سيزار أثبيليكويتا بمركز الظهير الأيمن، وماركوس ألونسو أو سيرخيو ريجيلون بالظهير الأيسر.

ولا تعتبر هذه الرافعة هي الأخيرة لبرشلونة، لوجود واحدة أخرى تعتمد على بيع 49.9% من أسهم شركة "Barça Licensing and Merchandising" مقابل أقل من 100 مليون يورو.