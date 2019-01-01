صفقات النصر - القليل من الإضافات الكثير من الإفادات

هل نجح النصر في تدعيم فريقه بما يحتاجه؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

موسم جديد يستعد له النصر، من أجل الحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي حصل عليه الموسم الماضي، بعد صراع قوي مع غريمه التقليدي الهلال.

بالتأكيد جميع الفرق تبحث خلال فترات الانتقالات عن التدعيم بشكل جيد، لتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم.

التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النصر، بالإضافة إلى الحفاظ على لقب الدوري السعودي، والتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين، هذه هي الألقاب التي يريد العالمي التتويج بها هذا الموسم.

ولتحقيق الأهداف، درس الجهاز الفني للنصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الاحتياجات التي يريد أن تتوافر على المستوى الفني استعدادًا للموسم المقبل.

الجهاز الفني للنصر وجد أن أهم احتياجاته هو الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، دون التعاقد مع صفقات كثيرة، قد تهدم التجانس الذي وصل إليه فيتوريا مع العالمي.

القليل من التدعيم والكثير من الفائدة، هذا ما بحث عنه الجهاز الفني بقيادة فيتوريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الحفاظ على الاستقرار والتجانس بين اللاعبين خلال الفترة الحالية، أهم أهداف الجهاز الفني للنصر، وهو ما عمل عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعدم التفريط في أي لاعب، لبث مزيد من الاستقرار والتركيز بين اللاعبين.

دائمًا الاستقرار هو مفتاح التتويج بالبطولات في أي فريق، وهذا ما عمل عليه فيتوريا وإدارة النصر خلال الفترة الماضية.

لم يتعاقد النصر سوى مع عبد الفتاح آدم، المهاجم المتميز في صفوف التعاون، وأيضًا صالح العباس مهاجم نجران.

عبد الفتاح آدم قدم مستوى مذهل مع التعاون الموسم الماضي، واستطاع قيادة فريقه لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو الأمر الذي جعله هدفًا للكثير من الأندية.

صالح العباس مهاجم نجران، والذي احتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي، بتسجيله 18 هدفًا خلال الموسم الماضي.

التدعيم جاء على المستوى الهجومي، الذي يريد فيتوريا فيه أن يتعدد بدلاء المهاجم الأساسي المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري السعودي الموسم الماضي.

أما عن باقي المراكز، فلا يحتاج النصر للتدعيم، حيث يمتل في حراسة المرمى الاسترالي براد جونز ووليد عبد الله وعبد الله العنزي، وفي الجانب الدفاعي يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين أبرزهم مايكون وعمر هوساوي وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وغيرهم.

وفي خط الوسط يمتلك النصر كتيبة من اللاعبين المميزين على رأسهم بيتروس وجوليانو ونور الدين أمرابط وعبد الله الخيبري.

ويتفاوض النصر حاليًا مع جالطة سراي التركي، من أجل التعاقد مع الجناح السنغالي دياني، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم هذا المركز.

تقييم نشاط النصر في فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، هو الحفاظ على استقرار وتجانس اللاعبين، وعدم التفريط في أي لاعب، بالإضافة إلى تدعيم الخط الهجومي، ليتواجد بدلاء للمهاجم الأساسي عبد الرزاق حمد الله.