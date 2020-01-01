صفع شقيقه وتمزيق البطاقة .. أغرب حالات الطرد في الدوري السعودي

أحداث لن تنسى في تاريخ الدوري السعودي

تاريخ كبير للدوري السعودي، مراحل تطور كثيرة حتى الوصول إلى الأفضل بالدوريات العربية خلال المواسم الأخيرة لما أدخله المسؤولين على المسابقة جعلته في ترتيب متقدم.

وقائع كثيرة شهدها تاريخ الدوري السعودي على مر العصور، ومنها هي التي تتعلق بالبطاقات الحمراء التي حصل عليها اللاعبين واتبعتها بعض الأحداث المفاجئة.

ونرصد لكم أغرب حالات الطرد في تاريخ الدوري السعودي خلال السطور التالية..

تمزيق الكارت الأحمر موسم 1976 – 1977

لاعب الأهلي أمين دابو قام بواقعة لن تنسى في تاريخ الدوري السعودي، بعد أن افتعل أزمة في لقاء فريقه أمام النصر في مباراة اتسمت دائمًا بالقوة والإثارة بين الطرفين.

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الحكم السعودي عبدالرحمن الدهام والذي كان يدير اللقاء، أشهر البطاقة الحمراء في وجه دابو بعد التدخل بقوة على لاعب نادي النصر، ولكن جاء رد فعل قوي من قبل اللاعب لم يتوقعه أحد.

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توجه دابو إلى الدهام وقام بخطف البطاقة الحمراء من يده وحاول تمزيقها وسط اندهاش الجميع، وتعرض اللاعب للإيقاف بعدها 3 أشهر.

طرد حارس مرمى ضمك

بعد لجوء فريقي هجر وضمك في دور الـ32 من كأس ولي العهد السعودي، تعرض عبدالله الجدعاني حارس مرمى ضمك للطرد أثناء ركلات الترجيح وقتها.

تقدم الحارس عن خط المرمى كلفه بطاقة حمراء وسط اندهاش الجميع في واقعة غريبة بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه.

بعد دقيقة واحدة .. طرد

تعرض الكوري الجنوبي لي جونج هو مدافع الاتفاق السعودي على بطاقة حمراء بشكل مباشر بعد مشاركته في لقاء الرائد ضمن الجولة العاشرة بالدوري السعودي عام 2011.

وحصل اللاعب على بطاقة حمراء بعد دقيقة واحدة من مشاركته حيث شارك في الدقيقة 89 وتم طرده في الدقيقة 90 بعد تعمده إيذاء لاعب الرائد إبراهيم مدخلي بالضرب بالكوع بدون كرة.

صفع شقيقه بعد الطرد

في موسم 1985 – 1986 ببطولة كأس الاتحاد السعودي، في لقاء بين الأهلي والاتحاد، والتي أقيمت على ملعب العميد وسط حضور جماهيري ضخم.

في الدقيقة 75 خالد غراب مدافع الاتحاد قام بضرب علي حسين مهاجم الأهلي بدون كرة، ليقوم حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، لينقص الاتحاد لاعبًا قبل نهاية اللقاء.

وكان عبدالله غراب لاعب الاتحاد شقيق خالد متواجدًا ضمن التشكيل، ليقوم بصفع أخيه وسط الحضور بعد حصوله على بطاقة حمراء.