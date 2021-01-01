صفر ولم يفعل شيئًا.. أرقام سلبية للغاية لإبراهيموفيتش أمام أتالانتا

أداء سيئ للغاية..

قدّم زلاتان إبراهيموفيتش واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق مع ميلان هذا الموسم أمام أتالانتا، عندما مُنيّ الروسونيري بهزيمة ثقيلة في سان سيرو بثلاثية نظيفة.

ورغم أن إبرا شارك على مدار التسعين دقيقة، إلا أنه فشل في صناعة أي خطورة تذكر على مرمى الضيوف، وظهر بأداء أقل ما يوصف بالسيئ.

هذا أيضًا ما تؤكده الأرقام، فتظهر الإحصائيات أن السلطان لم يسدد ولا كرة على المرمى طيلة التسعين دقيقة، واكتفى بأربع تسديدات في العموم، ثلاث أتوا في دفاعات أتالانتا، وواحدة أتت خارج المرمى تمامًا.

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حاول إبراهيموفيتش المراوغة مرة وحيدة طوال المباراة، والمراوغة فشلت أيضًا، لمس الكرة 32 مرة لكنه لم يمرر ولا تمريرة مفتاحية يساهم بكسر دفاعات أتالانتا بها.

ليس هذا فحسب، بل إن السويدي خسر 5 التحامات على الأرض من أصل 7 طوال المباراة، بيد أن الأفضلية كانت له في الفضاء، إذ تفوق في 5 من ستة التحامات هوائية.

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ما يُظهر أن صاحب الـ39 عامًا لم يكن في يومه أيضًا هو أنه سقط في مصيدة التسلل ثلاث مرات طوال المباراة، مع خسارته للاستحواذ في عشر مرات.

أرقام تؤكد أن السلطان قدم مردودًا فنيًا ضعيفًا، ربما تأثر بغياب هاكان تشالهانوجلو أو حالة ميلان السيئة في المطلق، لكن الأكيد أن هذا ليس المستوى المعتاد أبدًا من إبرا.

يذكر أن إبراهيموفيتش سجل حتى الآن 12 هدفًا على صعيد الكالتشيو يجعلوه يأتي في المرتبة الثانية خلف هداف البطولة الحالي، كريستيانو رونالدو.