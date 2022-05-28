"صفر دوري أبطال، وستندم" .. جماهير ريال مدريد في باريس تسخر من مبابي!

جماهير ريال مدريد لم تنس أن تسخر من كيليان مبابي في قلب العاصمة الفرنسية قبل لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

قامت جماهير ريال مدريد بالسخرية بشكل كبير من النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بعد وصول الجماهير للعاصمة الفرنسية باريس لتشجيع فريقهم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

وكان كيليان مبابي قد أعلن قراره قبل حوالي أسبوع بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان ورفض عرض ريال مدريد.

الجماهير ارتدت قمصان لباريس سان جيرمان عليها اسم مبابي والرقم صفر وتحته كتبوا "دوري أبطال أوروبا"، في إشارة ساخرة لعدم امتلاك الفرنسي لأي لقب أوروبي حتى الآن.

البعض الآخر أمسك بقمصان عليها عبارات ساخرة وإشارات نابية في حق النجم الفرنسي لتنفيس بعض الغضب بعد رفضه الانضمام لريال مدريد.

A Real Madrid fan holds up an Mbappe shirt with the number of Champions League trophies he's won ahead of the final 👀🏆 pic.twitter.com/DpimZMZ0zD — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2022

ورفع البعض الآخر لافتات تؤكد للنجم الفرنسي أنه سيندم على عدم الانضمام لريال مدريد هذا الصيف، وكتب أحدهم: "مبابي، ستندم".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد جدد عقده في باريس حتى 2025 لكنه أكد إنه سيدعم ريال مدريد في النهائي ضد ليفربول.