صعوبة في الحديث والأكل .. الأزمات الصحية تتوالى على بيليه !

أزمة صحية جديدة يعاني منها أسطورة كرة القدم بيليه، سيبقى بسببها في المستشفى لفترة أطول مما خطط له أطباؤه.

ويأتي ذلك بعد معاناته من التهاب في المسالك البولية، وهو ما تسبب له في صعوبات بالحديث والأكل.

وكان صاحب الـ81 سنة قد عاد إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 13 فبراير الماضي، نظرًا لمعاناته من 3 أورام مختلفة في جسده.

وقالت نشرة من عيادة ساو باولو إنه خلال إجراء الفحوصات الروتينية على بيليه، تبين وجود التهاب في المسالك البولية، وهي حقيقة تطيل إقامته كمريض في المستشفى.

ووفقًا لتقرير صادر من شبكة "ESPN"فإن بيليه خضع لعملية تنظير الأسبوع الماضي، مما جعله يمر بحالة ضعف عام وصعوبات في الأكل والتحدث.

وخضع الأسطورة البرازيلية للعلاج الكيميائي لعلاج الورم الذي تم اكتشافه في أغسطس الماضي، ووضع لفترة وجيزة في العناية المركزة.

يذكر أن المرة الأخيرة التي خرج فيها نجم سانتوس ومنتخب البرازيل السابق لعشاقه، كانت في 13 فبراير الماضي، حيث قام بطمئنة الجماهير قائلًا إنه سيستكمل رحلته العلاجية مشددًا على معنوياته المرتفعة لهزيمة المرض.

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