صرخ في لاعبه الإسرائيلي وشبه تير شتيجن بتمثال في متحف شمع.. مدرب أياكس يصنع الحدث!

لم يكن أوسكار جلوخ سعيدًا بتبديله في مباراة السبت، وهو ما أغضب المدرب ميشيل بعض الشيء. فقد كانت أمام اللاعب الإسرائيلي فرص كبيرة لتسجيل هدف ثانٍ لأياكس.

تعادل أياكس بنتيجة مخيبة للآمال مع نيميخن مساء السبت: 1-1. وكانت هناك فرص كثيرة لأياكس، خصوصًا في الشوط الأول. وكان في مقدور جلوخ أيضًا أن يستغل الفرص المتاحة بشكل أفضل.

فقد تمكّن زملاؤه من تحريره من الرقابة ببراعة، وأصبح في موقع يسمح له بالتسديد من داخل منطقة الجزاء، لكنه سدّد كرة ضعيفة ذهبت مباشرة إلى يدي حارس نيميخن جونزالو كريتاز.

وفي الشوط الثاني أيضًا وجد جلوخ نفسه مرتين في موقع خطير، لكنه لم يتمكّن من ترجمة ذلك إلى هدف. وفي منتصف الشوط الثاني، حلّ عبد الله وزان بدلاً من زميله. وترك صاحب اللمسات الإبداعية المغربي انطباعًا ممتازًا مرة أخرى.

لكن جلوخ لم يكن سعيدًا على الإطلاق بتبديله. فقد خرج إلى الخارج متجهمًا، وهو ما لم يستحسنه ميشبل، بحسب ما تظهره صور قناة ESPN التي بُثّت خلال برنامج Dit was het Weekend.

وبعد عملية التبديل بقليل، استدار المدرب الإسباني غاضبًا نحو مقاعد البدلاء، حيث بحث عن التواصل مع جلوخ. وقال لصانع الألعاب بحدّة: "أوسكار، هدفان! كان عليك أن تسجّل هدفين".

ويرى مارسيانو فينك: "إنه محق في ذلك. هذه فرص يجب عليك ببساطة أن تترجمها إلى أهداف. تلك الكرة التي وصلت إلى جلوخ داخل منطقة الجزاء… ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أن تمرّر الكرة بباطن القدم إلى الزاوية البعيدة من حدود منطقة الجزاء؟ هذا غير ممكن. في هذه الحالة عليك أن تقتل الفرصة".

كما المواجهة الأخيرة حالة من الجدل الفني بسبب الاعتماد المبالغ فيه على تهدئة رتم اللقاء وتثبيت الكرة في الخط الخلفي، وهو ما أثار استياء الجماهير الحاضرة في مدرجات يوهان كرويف أرينا نتيجة البطء الشديد في التحضير وتراجع نسق المبادرة الهجومية.

متحف شمع داخل المستطيل الأخضر

علق المدير الفني في تصريحاته عقب المباراة على لقطات احتفاظ حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن بالكرة تحت قدمه لفترات طويلة دون وجود أي ضغط أو حركة، مشبهًا المشهد بما يحدث في معارض التماثيل الشمعية، حيث قال:"الأمر بدا وكأنه متحف مدام توسو، عندما يقف الحارس واضعًا قدمه على الكرة لكل هذا الوقت دون حراك ويكتفي الجميع بالمشاهدة من أماكنهم، يصبح من الصعب جدًا خلق مواقف هجومية وصناعة الفرص المطلوبة في مثل هذه الظروف".

وأوضح المدرب أن تلك الطريقة في بناء اللعب تحرم الفريق من استغلال المساحات، وتجعل محاولات تطبيق الضغط العالي معقدة للغاية في ظل سكون خطوط الخصم، مؤكدا أن الجماهير لم تتقبل هذا النمط الذي غابت عنه الحيوية والسرعة في نقل الكرة.