صراع هلالي .. قرار غريب من مانشيني بشأن تشكيل السعودية أمام طاجيكستان

المباراة تُقام مساء اليوم في الرياض

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار غريب اتخذه الإيطالي روبرتو مانشيني بشأن تشكيل المنتخب السعودي خلال مواجهة طاجيكستان، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستُقام مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك بالرياض.

الأخضر كان قد خسر مؤخرًا الثلاثي، عبد الله الخيبري ومتعب الحربي ووليد الأحمد، للإصابة، حيث تم استبعادهم من المعسكر واستدعاء ظهير الهلال محمد البريك.

مانشيني قرر عدم الكشف عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم سوى في الاجتماع الفني الأخير قبل التوجه إلى الملعب، وقد استخدم العديد من اللاعبين في المناورة الأخيرة خلال مران الأمس.

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القرار يبدو غريبًا، حيث يستقر المدربون عادة على المجموعة الأساسية للمباراة في اليوم السابق لموعدها، وذلك ليستعد اللاعبون الذين سيبدؤون اللقاء للعب نفسيًا وذهنيًا.

الرياضية أشارت إلى وجود صراع هلالي على قيادة هجوم الأخضر في مباراة الليلة، حيث يُفاضل مانشيني بين صالح الشهري وعبد الله رديف للعب أساسيًا في الهجوم، فيما يبدو أنه استقر على إشراك علي البليهي وعلي لاجامي في عمق الدفاع.