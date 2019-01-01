الانتقالات
الانتقالات

صراع في ميلانو على إعادة كاراسكو إلى أوروبا

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البلجيكي يريد ترك الصين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر يزاحم جاره ميلان على ضم البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، لاعب داليان ييفانج، لتدعيم هجوم الفريق.

وارتبط ميلان بضم كاراسكو منذ بداية الانتقالات الشتوية، ولم ينفي مديره الرياضي ليوناردو متابعة الروسونيري للاعب أتلتيكو مدريد السابق.

وأشارت "سكاي" أن إنتر وضع اسم كاراسكو كمعوض في حال رحيل أنطونيو كاندريفا في ميركاتو يناير، ولكن يواجه مثل ميلان عقبة راتبه.

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ويتقاضى كاراسكو في داليان راتباً سنوياً يقارب العشرة ملايين يورو، وهو ما يصعب عملية عودته لأوروبا في حال عدم تخفيضه، بحسب التقارير.

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وتحدثت الصحف الإنجليزية أن أرسنال تراجع هو الآخر عن الصفقة بسبب راتب اللاعب المرتفع، على الرغم من دخوله في مفاوضات معه.

وذكرت القناة الإيطالية أن كاراسكو غير سعيد في الصين ويريد العودة للعب في أوروبا من جديد للحفاظ على مكانه في صفوف المنتخب البلجيكي.

ويلعب إنتر مساء الأحد أمام تورينو، بينما يستضيف ميلان السبت نابولي ضمن الجولة الواحدة والعشرين للدوري الإيطالي.

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