صراع مهاجم مصر الأول .. مصطفى محمد أم محمد شريف

من يستحق لقب مهاجم منتخب مصر الأول؟

منذ فترة طويلة، يعاني المنتخب المصري من عدم وجود مهاجم قوي وقادر على قيادة الخط الهجومي للفراعنة، وذلك منذ وجود عماد متعب لاعب الأهلي السابق، وعمرو زكي لاعب الزمالك السابق، حيث شهدت السنوات الماضية عدم وجود المهاجم القادر على اقتناص الأهداف الصعبة، حتى ظهر مصطفى محمد لاعب جلطة سراي التركي، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، وبدأت المنافسة بينهما.

وبعد مباراة القمة الأخيرة، التي شهدت تسجيل محمد شريف لهدفين في مرمى الزمالك، خرجت بعض الجماهير لتؤكد أن محمد شريف هو المهاجم الأول في مصر حاليًا، والبعض الآخر يرى أن مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي هو الأفضل، لتحدث حالة من الانقسام بين الجماهير.

ولكن بالتأكيد المستفيد الأول هو المنتخب المصري، الذي أصبح يمتلك الآن ثنائي هجومي قوي، من الممكن الدفع بأحدهما بشكل أساسي، فهما قادران على قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

ولكن من الأفضل بين مصطفى محمد ومحمد شريف؟ هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية..

مصطفى محمد

انطلاقة صاروخية قدمها مصطفى محمد مع ناديه جلطة سراي، بعد انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

مصطفى محمد استطاع أن يسجل 5 أهداف في 10 مباريات ببطولة دوري السوبر التركي، وسدد الكرة 22 مرة، منها 10 تسديدات على المرمى، وأهدر فرصة واحدة محققة من أجل التسجيل.

ويظل مصطفى محمد واحدًا من أهم عناصر نادي جلطة سراي، والذي كسب شعبية كبيرة بين جماهيره، بالإضافة إلى ثقة الجهاز الفني لفريقه بقيادة المدرب المخضرم فاتح تريم.

وعانى مصطفى محمد خلال الفترة الماضية، بعدما ابتعد عن تسجيل الأهداف، خاصة بعدما حصل على كارت أحمر في إحدى المباريات، ومؤخرًا تعرض للإصابة بفيروس كورونا، أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ويبقى مصطفى محمد واحدًا من أهم المهاجمين المصريين خلال الفترة الحالية، بعد المستوى المذهل الذي قدمه مع الزمالك، قبل الانتقال إلى جلطة سراي الذي واصل تألقه معه، وأيضًا مع المنتخب المصري.

محمد شريف

تألق محمد شريف الموسم الماضي مع نادي إنبي، بعد انتقاله من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ليعود مجددًا إلى القلعة الحمراء، ويقود هجومه.

وقدم محمد شريف أداء مميز خلال الفترة الماضية، آخرها بتسجيله هدفين في مباراة القمة أمام الزمالك، بالإضافة لتألقه رفقة منتخب مصر، وتسجيله لهدف في المباراة الختامية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 أمام جزر القمر.

محمد شريف لعب مع الأهلي هذا الموسم 13 مباراة بالدوري المصري، سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدف واحد، وسدد 21 تسديدة، منها 10 تسديدات على المرمى، وأهدر 5 فرص محققة، وسجل 3 فرص.

هذا بالرغم من أن محمد شريف لم يشارك بشكل أساسي مع النادي الفترة الماضية، حيث يتناوب على قيادة هجوم الأحمر، رفقة زميليه بالفريق مروان محسن ووالتر بواليا.

واستطاع شريف خلال الفترة الأخيرة، إثبات أن الأهلي يملتك مهاجمًا قويًا، قادرًا على قيادة هجومه، خاصة بعد مدة طويلة من البحث عن مهاجم مميز، بعد اعتزال عماد متعب.

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هجوم مصر في أمان

لا جدال على أن هجوم المنتخب المصري أصبح في أمان خلال الوقت الحالي، في ظل تواجد مصطفى محمد ومحمد شريف، وهما المهاجمان القادران على قيادة هجوم الفراعنة، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المنتخب يدخل على مرحلة حاسمة.

ويستعد المنتخب المصري لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وبعدها بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون، وبالتالي المنتخب المصري سيكون بحاجة لجميع اللاعبين.