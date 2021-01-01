صراع منتظر .. منافسة ثلاثية على رئاسة الأهلي

من سيحسم منصب رئيس الأهلي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك ثلاثي قد أعلن عن رغبته الدخول في سباق الترشح خلال الانتخابات المقبلة، من أجل رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الانتخابات التي ستقام خلال الفترة القادمة.

وتقدم عبد الإله مؤمنة رئيس الأهلي باستقالته من منصبه، وبعدها أعلنت وزارة الرياضة عن فتح باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي بداية من اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن ماجد النفيعي رئيس الأهلي السابق، أبدى رغبته في الدخول بقوة في سباق الترشح في الانتخابات، لترأس مجلس إدارة النادي.

وبذلك ينضم ماجد النفيعي للثنائي عبد الله السيد العضو الذهبي للنادي، وزياد اليوسف العضو العادي، في سباق الترشح على رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن الثلاثي قام بتجهيز ملفات ترشحهم على منصب الرئيس، حيث تم فتح باب الترشح لمجلس الإدارة لمدة 3 أيام قادمة، بعد قبول استقالة عبد الإله مؤمنة من جانب وزارة الرياضة.

ماجد النفيعي سيقوم بتقديم أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القادمة، بعدما أبدى رغبته في الدخول بانتخابات النادي.

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أما عن زياد اليوسف، فاستكمل ملفه الانتخابي، ويستعد لتقديمه من أجل الدخول في المنافسة، حيث قام باختيار أعضاء مجلس إدارته.

وانضم عبد الله السيد إلى عضوية الجمعية العمومية للنادي منذ يومين، وأبدى رغبته في الترشح بعد انضمامه إلى الأعضاء الذهبيين بالنادي الأهلي.