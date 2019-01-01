صراع محتمل بين يوفنتوس وإنتر من أجل كييزا في 2020

بعد تأكيد بقائه مع فيورنتينا الموسم المقبل.. إلى أين سيذهب فريدريكو كييزا في 2020؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن إنتر ويوفنتوس سيكونان أبرز المتصارعين على ضم جوهرة فيورينتينا فريدريكو كييزا خلال موسم الانتفالات الصيفية المقبلة.

وكان الفيولا قد أكد بقاء كييز في صفوفه خلال الموسم المقبل، كجزء من مشروع الفريق المستقبلي بالنسبة للملاك الجدد.

ولكن على ما يبدو، فإن اللاعب لن يبقى طويلًا في أرتيميو فرانكي، حيث يعد محل صراع كبير بين يوفنتوس وإنتر وأندية خارج إيطاليا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وفي الوقت الذي تبدو فيه رغبة اللاعب تدور حول البقاء في إيطاليا، لا يبدو أنه سيبتعد عن إنتر أو يوفنتوس مستقبلًا.

وعلى الأرجح أيضًا سيكون ذلك في صيف 2020، حيث أن المصادر الإيطالية أكدت أن فيورنتينا يريد الانتظار من أجل الحصول على أعلى سعر ممكن مقابل التفريط في أحد أهم جواهره على الإطلاق في السنوات الأخيرة.

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يذكر أن كييزا كان قد قدم موسمًا مميزًا في الموسم الماضي إضافة لما جاء قبله، ما جعله عنصرًا أساسيًا بالنسبة للمنتخب الإيطالي وأحد أبرز المطلوبين بالنسبة للميركاتو.