صراع لندني على قلب دفاع المانشافت

من يظفر بخدمات المدافع الشاب؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن ثنائي العاصمة الإنجليزية لندن أرسنال وتوتنهام يراقبان عن كثب ماتياس جينتر، مدافع المنتخب الألماني وبوروسيا مونشنجلادباخ.

ويبلغ جينتر من العمر 25 عاماً وكان ضمن تشكيلة ألمانيا المتوجة بكأس العالم 2014 والمونديال الروسي الأخير العام الماضي.

وقالت "سكاي" إن قطبي لندن يراقبان وضعية جينتر مع نادي وسيتحركان لضمه الصيف المقبل لتعزيز الخط الخلفي.

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وذكر التقرير أن اللاعب كان قريباً من سبيرز في 2017، ولكنه فضل الانتقال لناديه الحالي بدلاً من النادي الإنجليزي عندما ترك بوروسيا دورتموند.

وأشارت القناة أن كثرة الغيابات في صفوف أرسنال بالخط الخلفي بداعي الإصابات ستدفع الفريق للتحرك مجدداً بالانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

ويملك جينتر 23 مباراة بقميص المنتخب الألماني وسبق له تحقيق لقب كأس ألمانيا مع دورتموند.