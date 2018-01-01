صراع لندني على ضم ظهير الكناري

من يفوز بخدمات اللاعب الشاب؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يدخل أرسنال الإنجليزي في صراع مع غريمه التقليدي، توتنهام هوتسبير، من أجل ضم الظهير الأيمن ماكس أرونز.

ويقدم ماكس أداءً رائعًا مع فريقه نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، مساهماً في منافسة الفريق على مقاعد الصعود.

ويستهدف أرسنال وتوتنهام، ضم اللاعب الشاب البالغ 18 عامًا، في سوق الانتقالات الشتوية، بسبب الإصابات التي تؤرق الفريقين بتلك الجبهة.

🔴 معالم مدينة ليفربول:



الميناء 🚢

البيتلز 🎸

محمد صلاح 👑



(📸: @Sh3aib) pic.twitter.com/NC0coIMoxM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

ويسعى الكناري، لقب نورويتش سيتي في الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات لاعبه، فيفضل بيع لاعبه على أن يكمل الموسم الحالي معاراً.

وينافس نورويتش سيتي كلًا من ليدز يونايتد وميدلسبروه ووست بروميتش ألبيون على مقاعد التأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض أرونز أول مبارياته الموسم الحالي في الديربي أمام إيبسويتش تاون، ليشارك في 20 مباراة، مسجلاً هدفين ومساهماً في صناعة 3، كما خاض 4 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا.