صراع كويتي على ضم إيميكا من المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي يرفض رحيل اللاعب

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النيجيري إيزي إيميكا لاعب المصري البورسعيدي، تلقى أكثر من عرض عربي خلال الفترة الأخيرة.

وقدم إيميكا مع فريق خلال الفترة الأخيرة، مستوى مميز جعله يلفت أنظار أكثر من نادي، حيث تلقى أكثر من عرض لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المصري البورسعيدي تلقى عرضًا من العربي الكويتي لضمه في يناير المقبل لتدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن مسؤولي النادي الكويتي قد تحدثوا مع نظرائهم في المصري البورسعيدي، وقاموا بتقديم عرض يبلغ 400 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب.

والجدير بالذكر أن الكويت الكويتي أيضًا أرسل عرضًا خلال الفترة الماضية لضم إيميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 150 ألف دولار ولكن المصري رفض العرض.

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وحاول بعض الأندية المحلية في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة ضمه من المصري، حيث يرى الجميع في اللاعب أنه تدعيم قوي.

ويسعى نادي المصري في الوقت الحالي الحصول على توقيع اللاعب على عقد جديد خاصًة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.