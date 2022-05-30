صراع ريال مدريد وباريس سان جيرمان يستمرعلى تشواميني .. واللاعب يحسم مصيره!

ريال مدريد يقترب من حسم أول صفقاته الصيفية

يستعد ريال مدريد لتعويض خسارته في صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالتعاقد مع نجم فرنسي آخر من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد

ريال مدريد توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي بالفوز على ليفربول بهدف دون رد، في نهائي دوري الأبطال على ستاد دو فرانس.

ويبدو أن الميرنجي يوجه خطته الآن لسوق الانتقالات من أجل ضم العديد من الصفقات لترميم النواقص في أبطال أوروبا.

تشواميني الصفقة الأولى في ميركاتو مدريد

وفقًا لتقرير قناة "RMC Sport" الفرنسية، اقترب ريال مدريد من التعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط نادي موناكو، حيث دخل النادي المتوج بدوري أبطال أوروبا 14 مرة في مفاوضات جادة مع موناكو من أجل ضم لاعبهم الشاب

وأشار التقرير إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني ، يتابع بنفسه ملف التعاقد مع أوريلين تشواميني البالغ من العمر 22 عامًا.

إصرار باريس سان جيرمان يقف في طريق ريال مدريد

تسارعت مفاوضات الميرينجي مع موناكو عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد معرفتهم برغبة باريس سان جيرمان في ضم لاعب الوسط الشاب.

وأكد التقرير الفرنسي أن موناكو على استعداد لقبول عرض ريال مدريد المقدر ب80 مليون يورو، والقابل للزيادة مع وضع بنود المكافآت، وتأتي رغبة اللاعب في اللعب بقميص الملكي عامل حسم في إنهاء الصفقة لصالح أبطال أوروبا على حساب أبطال الدوري الفرنسي.

يذكر أن تشواميني يتواجد حاليًا في تجمع منتخب فرنسا للتحضير لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

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