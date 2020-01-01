صراع داخل وخارج الملعب، برشلونة ينافس يوفنتوس على بوجبا الجديد

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ريان خرافينبريج لاعب أياكس يدخل اهتمامات برشلونة ويوفنتوس لسوق الانتقالات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي الشاب ريان خرافينبريج نجم أياكس أمستردام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار إدارة برشلونة في الفترة الماضية ويسعوا لضمه سريعًا.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عامًا في الفترة المقبلة.

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وذكرت أن نادي يوفنتوس الإيطالي هو الآخر مهتم بالحصول على خدمات ريان الذي أصبح أساسيًا مع فريقه هذا الموسم في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا.

ولعب النجم الشاب حتى الآن في خمس مباريات بكل البطولات، بواقع أربعة في الدوري ولقاء وحيد في دوري أبطال أوروبا وصنع هدفين.

ويملك اللاعب في الوقت الحالي عقدًا مع ناديه أياكس حتى صيف 2023 وتبلغ قيمته السوقية حوالي عشرة مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره يوفنتوس يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق الإيطالي.

جدير بالذكر أن وكيل اللاعب هو البرتغالي مينو رايولا نفس وكيل ماتايس دي ليخت لاعب يوفنتوس الذي فضل الانضمام للبيانكونيري على برشلونة في صيف 2019.