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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

صراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان على ثنائي الكالتشيو

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فيورنتينا يطالب بـ60 مليون يورو مقابل نجمه..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية دخول يوفنتوس وإنتر ميلان في صراع خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت مع بداية يناير الجاري.

 

وبحسب توتو سبورت فإن هدفي الصراع هم ساندرو تونالي لاعب بريشيا وفيديريكو تشييسا نجم فيورنتينا.

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ووفقاً للتقارير، فإن ما وراء هذا التضارب هو بيبي ماروتا المدير التنفيذي السابق ليوفنتوس والحالي لإنتر، والذي كان قد وضع الاسمين على لائحته مع البيانكونيري، ثم أتى بهما إلى النيراتزوري.

ما بدأ تلك الصراعات بالأصل كان المدافع البرتغالي تريناكو، ولكن الآن الثنائي يطاردان تونالي الملقب بـ"أندريا بيرلو الجديد".

وكون تونالي لاعب دولي بالفعل، يرى بريشيا أنه لن يبيعه بأقل من 25 مليون يورو.

على الجانب الآخر يطلب فيورنتينا 60 مليون يورو ثمناً للاعبه، ولكن يوفي يطمح لاستغلال مسألة ماركو بياتشا المعار منه إلى الفيولا كجزء من الصفقة.

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