اقترح مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانجنيك، أن يصبح كريستيانو رونالدو قائدًا للفريق بدلًا من هاري ماجواير، وحتى نهاية هذا الموسم.

ماجواير هو قائد مانشستر يونايتد في آخر موسمين، لكن ومع الأزمات المتتالية في أولد ترافورد، هناك إيمان بأنه ليس الأصلح لهذه المهمة.

رونالدو هو أقدم لاعب في مانشستر يونايتد (بالنظر لفترته الأولى) بجانب كاريزمته الاستثنائية وتاريخه المميز، مما يجعله مؤهلًا لقيادة المانيو.

ما الذي يدفع رانجنيك لتغيير قائد مانشستر يونايتد؟

صحيفة "ميرور" أشارت إلى أن رانجنيك اجتمع بماجواير ورونالدو وأخبرهما أنه يريد أن يصبح الدون القائد الجديد لليونايتد.

الهدف من ذلك بالنسبة للمدرب الألماني هو تقليل الضغوطات من على كاهل ماجواير، خاصةً وأنه لا يمر بأفضل فتراته كلاعب.

من جهته، كان يدعم رونالدو دومًا ماجواير كقائد للمانيو، لكن المفاجأة أن هذا الدعم قلّ كثيرًا في الفترة الأخيرة.

ما هو موقف ماجواير من ترك الشارة لرونالدو؟

لا يرغب ماجواير في التنازل عن شارة القيادة هذا الموسم تحت أي سبب، وفقًا لتأكيدات ميرور.

الدولي الإنجليزي يخشى أن بفقدانه لشارة القيادة الآن، فإنه لن يستطيع ارتدائها مرة أخرى في مسرح الأحلام.

يضاف إلى ذلك شعوره بالتهميش مؤخرًا بسبب رونالدو، وبدأ في خسارة "احترام" لاعبي يونايتد للسبب عينه.

ما هو موقف لاعبي مانشستر يونايتد في الأزمة؟

المفاجأة أن غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد منقسمة بشدة بين تأييد رونالدو وتأييد ماجواير.

ربما الجانب الأكبر نسبيًا يقف خلف فكرة دعم ماجواير، رغم إيمانهم بحضور رونالدو وتأثيره الضخم على الجميع.

تتزامن هذه الأنباء مع ما رُدد أن اللاعبين الإنجليز داخل يونايتد "غاضبون" من رونالدو بسبب رغبته في السيطرة على غرفة خلع الملابس بمعاونة حاشيته الخاصة.

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