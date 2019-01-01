صراع الدوري الإنجليزي الممتاز: المباريات المتبقية لليفربول، مانشستر سيتي وتوتنهام

اشتعل صراع الدوري الإنجليزي الممتاز بين الثلاثي ليفربول، مانشستر سيتي وتوتنهام ومع اقتراب الموسم على نهايته، يذكركم جول بالمباريات المتبقية لكل فريق

بعكس الموسم الماضي الذي سيطر فيه مانشستر سيتي على الصدارة دون منافس تقريباً يستطيع إيقافه، يشتعل الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز من بينها حامل اللقب بالإضافة إلى ناديي ليفربول وتوتنهام الذي يترقب الموقف من بعيد والفارق بينه وبين المقدمة ليس كبيراً، مما يعني أنه قد يدخل الصورة بقوة في أي وقت مع ازدياد ضغط المباريات.

سيطر ليفربول على المركز الأول في بداية الموسم الحالي مع منافسة شديدة من السيتي قبل أن يتعرض الفريق السماوي لثلاث هزائم ضد تشيلسي، كريستال بالاس وليستر سيتي أحدثت هزة كبيرة قبل أن يستفيد من تعثرات الريدز ويتمكن من ملاحقتهم مجدداً بدايةً بالفوز عليه في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.

أما توتنهام فلا يمكن الاستهانة به خاصةً وأن الفريق يبلي جيداً في الفترة الأخيرة برغم غياب هدافه هاري كين للإصابة وقد يستفيد الفريق من قلة تسليط الضوء الإعلامي عليه بسبب التركيز على ليفربول ومانشستر سيتي، ولكن سيتعين عليه أن يستفيد من المواجهتين المتبقيتين له معهما في وقت لاحق من هذا الموسم.

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ما هي المباريات المتبقية لفريق توتنهام؟

يعتبر جدول توتنهام هو الأصعب من بين الثلاثة أندية لأنه سيواجه العديد من فرق المقدمة في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيتقابل مع تشيلسي وآرسنال توالياً في مباريات ديربي وذلك في نهاية فبراير الحالي وبداية مارس المقبل، ومن ثم سيزور آنفيلد في وقت لاحق من أجل مواجهة أحد المرشحين للفوز باللقب وهو ليفربول.

وفي أبريل المقبل سيسافر توتنهام إلى مدينة مانشستر من أجل ملاقاة السيتي في لقاء من المتوقع أن يكون حاسماً في صراع الدوري وهو فرصة ثمينة للسبيرز من أجل تقليص الفارق والاقتراب أكثر من الصدارة إذا ما أراد مفاجأة الجميع في نهاية الموسم الحالي.

موعد المباريات المتبقية لتوتنهام حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 23 فبراير بيرنلي - توتنهام تيرف مور 27 فبراير تشيلسي - توتنهام ستامفورد بريدج 2 مارس توتنهام - آرسنال ويمبلي 9 مارس ساوثامبتون - توتنهام سانت ماري 31 مارس ليفربول - توتنهام آنفيلد 6 أبريل توتنهام - برايتون ويمبلي 13 أبريل توتنهام - هادرسفيلد ويمبلي 20 أبريل مانشستر سيتي - توتنهام الاتحاد 27 أبريل توتنهام - وست هام ويمبلي 4 مايو بورنموث - توتنهام فيتالتي ستاديوم 12 مايو توتنهام - إيفرتون ويمبلي

ما هي المباريات المتبقية لفريق مانشستر سيتي؟

أظهر مانشستر سيتي نيته الواضحة للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن ثأر من تشيلسي الذي ألحق به أول هزيمة هذا الموسم ودمره بسداسية نظيفة، في مباراة أعادت الثقة لرجال جوارديولا وجعلت التوقعات تصب في صالحهم في المقام الأول بدلاً من ليفربول لأن الرسالة كانت شديدة اللهجة ومخيفة للجميع.

بالنسبة للمباريات المتبقية للسيتي، فهناك مباراة ديربي ضد اليونايتد في منتصف مارس المقبل قبل أن يستضيف توتنهام الذي ينافس على لقب الدوري في 20 أبريل المُقبل، لم يعانِ السيتي في مواجهات الكبار هذا الموسم حيث تلقى خسارة وحيدة ضد تشيلسي في الدور الأول، ولكنه واجه بعض الصعوبات في اللقاءات التي بدا فيها هو المرشح الأبرز للفوز مثل لقائي ليستر سيتي، نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس وكذلك التعثر أمام وولفرهامبتون في بداية الموسم.

موعد المباريات المتبقية لمانشستر سيتي حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 27 فبراير مانشستر سيتي - وست هام الاتحاد 2 مارس بورنموث - مانشستر سيتي فيتالتي ستاديوم 9 مارس مانشستر سيتي - واتفورد الاتحاد 16 مارس مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي أولد ترافولد 30 مارس فولهام - مانشستر سيتي كرافن كوتاج 6 أبريل مانشستر سيتي - كارديف سيتي الاتحاد 13 أبريل كريستال بالاس - مانشستر سيتي سيلهرست بارك 20 أبريل مانشستر سيتي - توتنهام الاتحاد 27 أبريل بيرنلي - مانشستر سيتي تيرف مور 4 مايو مانشستر سيتي - ليستر سيتي الاتحاد 12 مايو برايتون - مانشستر سيتي ملعب فالمر

ما هي المباريات المتبقية لفريق ليفربول؟

فرط ليفربول في فرصة ثمينة للابتعاد بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي بعد الخسارة على ملعب الاتحاد بهدفين لهدف، ولكن لازالت الفرصة مواتية للفوز باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، ولكن مع تبقي بعض المباريات الصعبة مثل مانشستر يونايتد، توتنهام وتشيلسي بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة لملعب جوديسون بارك في مارس المُقبل.

خسر ليفربول مباراة واحدة فقط في مواجهة الكبار هذا الموسم كانت ضد مانشستر سيتي، واستطاع التغلب على كل من آرسنال، مانشستر يونايتد وتوتنهام.

موعد المباريات المتبقية لليفربول حتى نهاية الموسم: