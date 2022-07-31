صراع الجيران .. الكشف عن الأندية السعودية المهتمة بمهاجم برشلونة

ناديان من مدينة واحدة يُطاردان مهاجم برشلونة

كشفت مصادر صحفية عن الأندية السعودية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم برشلونة مارتين برايثوايت، والذي يبدو مستقبله بعيدًا عن إقليم كاتالونيا الإسباني.

اللاعب الدنماركي اتخذ قراره بالرحيل عن البارسا هذا الصيف لكنه يُفضل فسخ عقده بالتراضي مع النادي أولًا ومن ثم اختيار أحد العروض المقدمة له، حيث رفض الانتقال للدوري الإنجليزي مثلما كان يُخطط المسؤولون في برشلونة.

جاران في سباق الفوز بخدمات مهاجم برشلونة

صحيفة سبورت الإسبانية أشارت صباح اليوم لوجود عرض سعودي ضخم ماليًا للاعب صاحب الـ31 عامًا جعله يُعيد حساباته ونظرته للعروض التي وصلته ولرغبته السابقة اللعب في مدريد الموسم القادم.

سبورت لم تكشف عن هوية النادي السعودي صاحب العرض الكبير لبرايثوايت الذي كان قد انضم للبارسا قادمًا من ليجانيس مقابل 18 مليون يورو في يناير 2020.

التركي إكرم كونور أفاد أن الأمر لا يتعلق بنادٍ سعودي واحد مهتم بالحصول على توقيع برايثوايت بل ناديين.

الصحفي المخضرم أشار إلى أن ناديي النصر والشباب يُتابعان وضع اللاعب استعدادًا للانقضاض عليه ومحاولة التوقيع معه فور فسخ عقده مع برشلونة.

ماذا قدم برايثوايت مع برشلونة الموسم الماضي؟

اللاعب الذي سبق له اللعب في الدنمارك وفرنسا وإنجلترا لم يلعب الموسم الماضي سوى 4 مباريات في الدوري الإسباني سجل بها هدفين وصنع آخر، فيما لعب مباراة في كأس الملك لم يترك خلالها أي بصمة.

إجمالي مباريات برايثوايت مع البارسا وصلت إلى 58 مباراة شهدت إحرازه 10 أهداف وصناعة 5، وقد لعب منها 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل بها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

اللاعب القادر على اللعب كمهاجم وجناح ومن تولى تشافي مهمة تدريب البارسا لم يلعب سوى 22 دقيقة، 10 في الدوري و12 في الكأس.