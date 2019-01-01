صراع إنجليزي فرنسي لضم سيدريك

أين يلعب سيدريك سواريس في الموسم المقبل؟

يسعى ناديي باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين للحصول على خدمات سيدريك سواريس، لاعب ساوثامبتون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

سواريس قضى نصف الموسم الماضي معارًا إلى صفوف إنتر الإيطالي دون أن يحصل على دقائق لعب كافية.

وقالت صحيفة "Diario de Noticias" البرتغالية إنّ سواريس لن يستمر مع إنتر بعد انتهاء فترة الإعارة وسوف يعود إلى صفوف القديسيين.

وأوضحت أنّ باريس سان جيرمان مهتم بضم البرتغالي لتعويض رحيل داني ألفيس عن صفوفه مع منح توماس مونييه عقدًا جديدًا لتأمين الجبهة اليمنى.

ويحاول موناكو ضم اللاعب في ظل اقتراب جبريل سيديبي من الرحيل عن النادي.

ويحاول أرسنال إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه والبقاء في البريميرليج بعد رحيل ستيفان ليشتستاينر.

ولعب صاحب الـ 27 عامًا 9 مباريات فقط في 6 أشهر قضاها مع النيراتزوري.