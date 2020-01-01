صديقه يفجرها: راموس سيترك ريال مدريد

القلب النابض إلى أين؟

فجر صديق مقرب من سيرخيو راموس، قائد ونجم ريال مدريد، مفاجأة كبرى بخصوص مستقبله وقال إن اللاعب سيترك الملكي وقد ينضم إلى فريق جديد.

وحتى الآن لم يتوصل ريال مدريد وقائده لاتفاق بخصوص تمديد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

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وقال كريستوبال سوريا، صديق راموس، مع "إلشيرينجيتو": "أعرف هوس راموس، يحب ريال مدريد ولا يفكر في الرحيل ولكن أراه خارج النادي أكثر من داخله".

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وأضاف: "النسبة المئوية لحدوث الأمر؟ سأقول سيبقى بنسبة 20 بالمائة مقابل رحيله بنسبة 80 بالمائة، الأمر معقد".

وواصل سوريا: "فلورنتينو بيريز لا يدرك أن راموس سيحق له التوقيع مع أي فريق جديد عملاق خلال 48 يوم".

وختم: "الأمر هائل لأننا نتحدث عن لاعب لا يصح مناقشة قيمته، هو الآن أفضل عما كان عليه حتى وهو في الخامسة والعشرين".

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راموس شارك البارحة مع المنتخب الإسباني بالتعادل مع هولندا ودياً، ليصل إلى مباراته رقم 176 مع "لا روخا".