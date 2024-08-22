"طبيب نفسي" .. صديقة دوناروما تروي كيف تخطيا "صدمة" حادثة 2023 المرعبة

حارس مرمى باريس سان جيرمان وصديقته تعرضا لحادث صعب

كشفت أليسيا إليفانتي صديقة جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان عن كيفية تغابهما على صدمة حادثة السرقة والاختطاف التي تعرضا لها في يوليو 2023.

الثنائي كان قد تعرض لحادثة سطو مسلح في يوليو من العام الماضي، وقد قدرت الشرطة قيمة المسروقات بنحو نصف مليون يورو، وقال اللاعب الإيطالي سابقًا عن تلك الحادثة لصحيفة Libero" "هذا أسوأ موقف يمكن أن تتعرض له، كنت عاجزًا أنا وأليسيا وتم إجبارنا على إعطاء كل الممتلكات الثمينة التي نملكها".

أضاف "كان هناك الكثير من الخوف، كنت أخشى على أليسيا، قاموا بتقييدي، وأنا لا أجيد الفرنسية ولم أتمكن من إخبارهم بأماكن الأشياء".

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إليفانتي سُئلت من أحد متابعيها عبر إنستجرام على كيفية تغلبهما على تلك صدمة ذلك الحادث المأساوي، خاصة أنها كانت حامل بطفلهما خلال تعرضهما له، فأجابت "بمساعدة طبيب نفسي".

يُشار إلى أن حوادث سرقة منازل نجوم كرة القدم لم تعد غريبة في السنوات الأخيرة، بل شهدت زيادة واضحة وآخرها كان تعرض منزل نجم ميلان ومنتخب إسبانيا، ألفارو موراتا، للسرقة في إيطاليا.