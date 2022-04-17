صدم ريال مدريد .. حكيمي يكشف رأيه حول مستقبل مبابي

كشف المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رأيه فيما يخص مستقبل زميله وصديقه كيليان مبابي مهاجم النادي الباريسي.

ويستعد حكيمي مع باريس سان جيرمان لخوض مباراة معقدة مساء الأحد على ملعب "حديقة الأمراء" أمام مارسيليا في قمة الجولة 32 من الدوري الفرنسي، حيث ستكون هذه أول مباراة "كلاسيكو" فرنسي يخوضها الدولي المغربي.

وإلى جانب الحديث عن مستقبل مبابي، كشف حكيمي كذلك عن انطباعاته في أول موسم يلعبه في باريس سان جيرمان.

ماذا قال حكيمي؟

أجرى حكيمي مقابلة مع برنامج "Téléfoot" التلفزيوني الفرنسي، وتحدث فيها عن شعوره مع باريس سان جيرمان.

وقال الدولي المغربي: "ارتداء قميص باريس سان جيرمان مسؤولية كبيرة، إنه نادٍ يتطلب الكثير من المعايير".

وأضاف: "يجب أن تمتلك الشجاعة لارتداء هذا القميص وأن تكون قادرًا على اللعب مع الأفضل، شخصيًا، كرة القدم شغفي وأستمتع بما أقوم به وما لدي اليوم".

وتابع: "لم يكن الموسم سهلًا، هدفنا كان الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا، ومحاولة الفوز بالبطولة".

وأردف: "إنه موسم أول، هناك الكثير من اللاعبين الجدد، وكنت بحاجة إلى فترة حتى أتأقلم، خاصة لفهم طريقة لعب الجميع".

ما هي نصيحة حكيمي إلى مبابي؟

طور حكيمي علاقة رائعة للغاية في غرفة ملابس باريس سان جيرمان مع كيليان مبابي، وأصبحا صديقين على الفور.

وقال حكيمي عن علاقته مع الفرنسي: "أتحدث الفرنسية مع كيليان، لقد ساعدني كثيرًا، كانت الأمور تلقائية بيننا، عندما تقابل شخصًا مثله في نفس عمرك بنفس الشخصية، يكون كل شيء طبيعيًا".

واختتم حكيمي: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقبل كل شيء هو صديقي، لذلك أريده أن يستمر هنا حتى نستمتع سويًا".

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022، وحتى الآن لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

ويعد نادي ريال مدريد الإسباني المهتم الأبرز بالحصول على خدمات كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

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