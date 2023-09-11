صدم المعيوف وزاد صعوبة اللغز .. محمد الشيخ يزف البُشرى لجمهور الاتحاد

لغز الاتحاد الكبير اقترب من الحل

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زف الصحفي محمد الشيخ البُشرى لجمهور الاتحاد لكنه في نفس الوقت صدم عبد الله المعيوف حارس مرمى الفريق الجديد المنضم له هذا الصيف من الهلال.

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بطل دوري روشن السعودي تعاقد مؤخرًا مع لويس فيليبي مدافع ريال بيتيس، وقد أصبح مضطرًا للتخلي عن أحد أجانبه الحاليين ليستطيع قيده في قائمته المحلية.

أخبار الأمس أشارت إلى أن الاتحاد قرر التخلي عن حارس مرماه مارسيلو جروهي والاعتماد على المعيوف، وقد أثار ذلك غضب واستياء الجمهور الاتحادي والذي عبر عنه بالعديد من التغريدات عبر منصة إكس.

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الشيخ أكد في نهاية حلقة برنامج "أكشن مع وليد" مساء أمس أن جروهي مستمر مع الاتحاد وليس صحيحًا أبدًا ما يُروج حول رحيله، لكنه في نفس الوقت زاد من صعوبة اللغز الأهم في جدة حاليًا والذي يتعلق بهوية اللاعب الأجنبي الراحل عن صفوف العميد، وكذلك صدم المعيوف الذي كان يأمل برحيل منافسه واللعب بدلًا منه أساسيًا مع الفريق.

المصادر الإخبارية تتحدث تارة عن رحيل جوتا بالإعارة وتارة أخرى عن التضحية بأحد القدامى وخاصة عبد الرزاق حمدالله أو رومارينيو، لكن المؤكد أن هذا اللغز أمامه أيام قليلة ويُحل، إذ يجب أن تُحسم كل قوائم أندية دوري روشن في الـ15 من سبتمبر الجاري.

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