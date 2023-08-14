صدمة ومطالب بإزعاج الاتحاد .. الكشف عن تفاصيل إصابة كوليبالي ومدة غيابه

موقف المدافع السنغالي من الكلاسيكو ليس واضحًا

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تعرض الهلال لصدمة جديدة بعد خسارته نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة تمثلت في إصابة مدافعه خاليدو كوليبالي وغيابه الطويل عن الملاعب.

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المدافع المنضم للزعيم هذا الصيف تعرض لإصابة خلال مواجهة النصر في النهائي، وقد أجرى يوم أمس فحوصات طبية أظهرت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية ستُبعده عن اللعب لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع.

كوليبالي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال تلك الفترة وستُحدد مدة غيابه بالتحديد بناءً على مدى استجابته للعلاج، وإن تأكد غيابه عن مباريات الهلال أمام أبها والفيحاء والاتفاق والرائد، وقد تُضاف لهم مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد التي ستُلعب يوم 1 سبتمبر القادم في جدة.

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إصابة كوليبالي أصابت جمهور الهلال بالصدمة نظرًا لعدم توفر أي مدافع يُعوضه سوى محمد جحفلي الذي لم يُقنع كثيرًا بأدائه على مدار السنوات الماضية، وقد طالب العديد منهم بالتحرك فورًا للتعاقد مع حسان تمبكتي نجم دفاع الشباب والمنتخب السعودي.

تحرك الهلال نحو تمكبتي سيُمثل إزعاجًا كبيرًا لنادي الاتحاد الذي بات قريبًا من ضم اللاعب بالإعارة لموسم واحد بعد محاولات عديدة لشراء عقده باءت بالفشل.

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