صدمة وأنباء سعيدة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة ألافيس

شتيجن يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية

تلقى نادي برشلونة الإسباني، أنباء سارة، اليوم، الخميس، بعودة الحارس الألماني مارك تير شتيجن والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي للتدريبات الجماعية.

برشلونة عاد مرة أخرى لإسبانيا، بعد الفوز على يوفنتوس 2/0 مساء أمس، الأربعاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

شتيجن سبق أن تعرض لإصابة قوية في الركبة، تسببت في قيامه بإجراء عملية جراحية، وسط توقعات حول عودته خلال شهر نوفمبر الجاري.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أنه تم الوفاء بالمواعيد النهائية لعودة الحارس الألماني، بظهوره اليوم في التدريبات الجماعية للفريق.

المدرب رونالد كومان لن يجازف بشتيجن في المباراة القادمة ضد ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني، ومن المقرر الانتظار حتى 21 نوفمبر، عندما يلعب الفريق خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد.

وعلى جانب آخر تواجد كذلك أومتيتي بالتدريبات، بعد معاناته من آلام شديدة في الركبة، لتزداد الأخبار السعيدة لكومان.

وأما بالنسبة للجانب السلبي، فيأتي بتأكد إصابة المدافع الشاب رونالد أراوخو، ومعاناته من تمزق عضلي خلال المشاركة أمام يوفنتوس.

العديد من التقارير الإسبانية، أشارت إلى غياب اللاعب لمدة تصل إلى عدة أسابيع، وابتعاده عن منتخب أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلعب برشلونة ضد ألافيس يوم السبت القادم في الليجا، طمحاً في تحقيق الفوز لتحسين مركزه بالمسابقة، ومن أجل التعافي من خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث يتواجد الفريق بالمركز الثاني عشر بـ7 نقاط.