صدمة.. ليفاندوفسكي قد يرحل عن بايرن ميونخ، وريال مدريد الوجهة الأقرب!

أين تكون وجهته المقبلة؟

خرجت أنباء من الإعلام الألماني تشير إلى إمكانية رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد الدولي البولندي مع بايرن ميونخ لا يزال ممتدًا حتى صيف 2023، إلا أن ذلك لم يمنع وكيله بيني زاهافي من التفكير في تغيير وجهته.

ووفقًا لما قالته شبكة "سكاي دويتشلاند" فإن زاهافي بدأ في الاستماع إلى عروض من أندية أوروبية ضخمة بشأن موكله ليفاندوفسكي.

لم يتم ذكر أسماء الأندية الطامحة في الحصول على توقيع الدولي البولندي، وإن كانت صحيفة "آس" نشرت تقريرًا أن ريال مدريد قد يكون وجهة محتملة لليفا.

زاهافي كان نفسه المشرف على عملية مفاوضات ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ الأخيرة للتجديد، وحينها كان على تواصل مع ريال مدريد وكان اللاعب على أعتاب سانتياجو برنابيو.

كما أن زاهافي نفسه هو وكيل دافيد ألابا الراهن الذي أتمم اتفاقه بالفعل مع ريال مدريد، ما يؤكد أن العلاقة بينه وبين النادي الملكي قوية وقد تكون مفتاحًا أمام وصول ليفا إلى العاصمة الإسبانية.

في النهاية، يظل الأمر برمته في يد إدارة بايرن ميونخ، التي من الناحية المنطقية سترفض جملة وتفصيلًا التفريط في نجمها الأول بحسب كل المصادر.

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي سجل هذا الموسم 43 هدفًا على مختلف الأصعدة، وقد أعرب في تصريحات سابقة عن سعادته في أليانز آرينا، مما قد يوحي بأن تحركات زاهافي ربما تكون طمعًا في راتب أكبر ليس إلا.