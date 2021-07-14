صدمة للجماهير بشأن صفقات الهلال المتبقية بالصيف

كيف تفكر إدارة الهلال؟

فجر الإعلامي أبو لطيفة مفاجأة غير سارة لجماهير نادي الهلال، حول الصفقات المتبقية للزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

الهلال نجح في التعاقد مع صفقتين حتى الآن، الأولى بضم حمد اليامي من صفوف القادسية، والثانية بالتعاقد مع المالي موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي.

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وكتب أبو لطيفة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن عدد الصفقات التي يريد الهلال التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "متبقي صفقة لاعب أجنبي فقط، وإلى الآن لم تحسم الأمور مع وكيله"، في إشارة إلى أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

تغريدة أبو لطيفة تسببت في صدمة لجماهير نادي الهلال، والتي كانت تمني النفس بالتعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

الهلال يسعى لتخطي دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب أمام تركتور سازي الإيراني، وأيضًا الحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي حصل عليه الموسم الماضي.