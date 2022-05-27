صدمة للأهلي .. هل سيُلغى الهبوط في الدوري السعودي؟ الفراج يحسم الأمر

هل سيتم زيادة عدد أندية الدوري السعودي الموسم القادم؟

يعيش الأهلي وضعًا صعبًا في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ لا يُبعده عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى سوى نقطة واحدة قبل 3 جولات من النهاية، وقد بدأت بعض جماهيره تأمل في إلغاء الهبوط وزيادة عدد أندية دوري المحترفين الموسم القادم.

الإعلامي وليد الفراج وخلال حلقة اليوم الجمعة من برنامجه "أكشن مع وليد" أحبط كل تلك الآمال المتعلقة بإلغاء الهبوط وزيادة عدد أندية الدوري الموسم القادم، بالتأكيد على أن هذا لن يحدث وأن النتائج في الملعب هي الفيصل الوحيد في تحديد الهابطين.

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الفراج أوضح أن الأيام القادمة قد تشهد بعض الأحاديث والإشاعات حول زيادة عدد فرق دوري المحترفين إلى 18، واصفًا كل هذا بأنه لا يمت للحقيقة بصلة ومؤكدًا أن الهبوط لن يُلغى أبدًا.

وأضاف "أؤكد قبل ظهور الإشاعة الموسمية المعتادة عن زيادة عدد الدوري الموسم القادم أن ذلك لن يحدث، اتحاد كرة القدم كان قد قرر بقاء أندية دوري المحترفين لموسم 2022-2023 كما هو 16 ناديًا وزيادتهم في الموسم التالي إلى 18، 4 أندية من المهددين بالهبوط خاطبوا اتحاد الكرة لتقديم موعد تطبيق هذا القرار للموسم المقبل لكن تم رفض الأمر".

تابع "الأمر مرتبط بعوامل عديدة مثل الميزانيات والملاعب، حتى الدوري الرديف قد لا يُقام الموسم القادم لعدم جاهزية المنشآت بعد، المؤكد أن هناك 3 أندية ستهبط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان و3 أخرى ستصعد من دوري يلو، لا أحد يعيش تحت أمل إلغاء الهبوط أو زيادة عدد الأندية، العب لآخر لحظة وانتزع بقاءه في الملعب".

#وليد_الفراج: قبل انطلاق الإشاعة المعتادة واصحاب " طرف علم " : الدوري القادم سيكون بـ 16 فريق لكن الموسم الذي يليه ستتم زيادة عدد الفرق لـ 18 .. هذا الموسم سيهبط 3 فرق ولا تصدقون اي شيء اخر#الحزم_الباطن#الرائد_الشباب

⁦#ShahidVIP⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/Odu95R4Mqn — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 27, 2022

يُشار إلى أن الأهلي سيواجه النصر في مباراة مرتقبة يوم غدٍ في الرياض، وبعدها سيلعب أمام الرائد في مواجهة حاسمة لصراع الفريقين على البقاء، وختام الموسم سيكون أمام الشباب في الرياض.

الأهلي يتواجد حاليًا في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي والباطن والتعاون، ويتساوى معه كلًا من الاتفاق والرائد لكن الأخير خاض مباراة إضافية، وكان الحزم قد ضمن رسميًا هبوطه لدوري بلو.