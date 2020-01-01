صدمة لريال مدريد واحتفالات في ليفربول .. قرار مفاجئ محتمل للاتحاد الأوروبي

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس توحيد معايير تحديد البطل في الدوريات الأوروبية بعد إيقافها بسبب فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس في الوقت الحالي توحيد معايير تحديد أبطال بطولات الدوريات المعلقة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الاتحاد قد وضع ثلاثة حلول جوهرية للأزمة الحالية لتعليق الدوريات وتأجيل بطولة يورو 2020.

وأوضحت الصحيفة أن معايير تحديد البطل لن تكون الوحيدة التي سيتم توحيدها، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتوحيد معايير الهبوط والصعود من الدرجات الأدنى والتأهل للبطولات الأوروبية.

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ويفضل ألكسندر سفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي أن يمنح كل متصدر لقب الدوري في دولته دون استئناف البطولات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل برشلونة وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ هم أبطال الدوريات الكبرى.

ويتوقف تنفيذ ذلك الاقتراح على مدى تفشي المرض في أوروبا والسيطرة عليه، حيث تشير التقارير لإمكانية محاصرة المرض، ومع التأجيل المنتظر لبطولة يورو 2020 سيتم استئناف البطولات في الصيف.

وكانت الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا قد تم تعليقهم لمطلع شهر أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المميت في القارة العجوز مؤخرًا.

جدير بالذكر أن القرارات النهائية بشأن البطولات المحلية الأوروبية والقارية سيتم اتخاذه في اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.