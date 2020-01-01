صدمة لريال مدريد .. لا يوجد بند يسمح بمغادرة هالاند في 2021

مستقبل إرلينج هالاند بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد

يبدو أن طريق ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند لن يكون مفروشًا بالورود، حيث أنه مطالب بالتفاوض والوصول إلى اتفاق مع إدارة دورتموند.

وأصبح هالاند محور حديث الجميع حول العالم كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمركز المهاجم.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة آس الإسبانية في حوار أجرته مع فاتسكه المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند صدمة كبرى لريال مدريد.

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الصدمة كانت في عدم وجود بند في عقد إرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند والذي ينتهي في عام 2024 يقضي بإمكانية رحيله في 2021.

"هذا البند أو الاتفاق غير موجود في عقد هالاند" هذا ما قاله فاتسكه في مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية قامت صحيفة آس الإسبانية بنقلها للحديث حول إمكانية تعاقد ريال مدريد معه.

وأضاف فاتسكه: "يتعلق الأمر بإقناع لاعب ناديك بمشروعك وخططك. نريد حقًا أن يبقى إرلينج معنا لفترة أطول ونريد إقناعه هو ووكيله بهذا الأمر، أنا متفائل تمامًا وأشعر أنه مرتاح هنا"

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يذكر أن ريال مدريد قد وضع خطة للتعاقد مع هالاند الصيف المقبل، ولكن يبدو أنه سيكون أمام طريق صعب في حال أراد ذلك والأهم أنه سيدفع مبلغًا أكبر مما كان متوقعًا.