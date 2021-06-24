صدمة لجماهير الدوري السعودي .. إعلامي يكشف عن خبر سيئ للموسم المقبل
يبدو أن جمهور الدوري السعودي للمحترفين على موعد مع مفاجأة غير سارة في الموسم المقبل، الذي من المقرر أن ينطلق في أغسطس المقبل.
الهلال كان قد توج بطلًا للنسخة الماضية من دوري المملكة، للعام الثاني على التوالي، بعد منافسة شرسة مع الشباب، الذي عاد للمنافسة بعد غياب طويل.
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الإعلامي الرياضي عبد الغزيز الغيامة فجر مفاجأة عن عودة مباريات الدوري السعودي لتكون مشفرة من جديد، بعد سنوات من الإذاعة مجانًا.
الغيامة كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب معلومات وثيقة الإطلاع فإن مجموعة قنوات MBC ستكون الناقل التليفزيوني الحصري لدوري المحترفين اعتباراً من الموسم المقبل".
وأضاف: "منصة شاهد التابعة لـMBC قد تفوز بالعقد الحصري لبث المباريات إن سارت المفاوضات كما كانت في الأسابيع الماضية، المنصة قد تكون هي شبكة المستقبل".
مباريات الدوري السعودي كانت مشفرة لعدة سنوات، قبل أن يقرر تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السابق، إذاعتها مجانًا بداية من موسم 2018-19، ومنذ ذلك التاريخ تُبث مجانًا عبر القنوات الرياضية السعودية.
إذا صحت معلومات الغيامي فإن MBC ستنقل كافة المباريات والاستديوهات التحليلية، لكن الرياضية سيسمح لها بإذاعة جزء من مباريات كل جولة دون أي تحليل أو متابعة قبل أو بعد المباراة.