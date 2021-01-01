صدمة لبيريز .. "ريكيلمي" ينافسه على رئاسة ريال مدريد

هل تنتهي ولاية بيريز قريبًا؟

أعلن رجل الأعمال الإسباني الشاب إنريكي ريكيلمي نيته الترشح لرئاسة نادي ريال مدريد، ليظهر منافس أخيرًا للرئيس الحالي فلورنتينو بيريز الذي اعتاد الفوز بالتزكية في آخر 3 دورات.

وتحدث رجل الأعمال الشاب لصحيفة الكونفيدينشيال عن تطلعاته للوصول إلى رئاسة النادي الملكي ومشروعه في الحقبة المقبلة في حال نجح في ذلك.

وبذلك فلورنتينو بيريز منافسًا على رئاسة ريال مدريد، الرجل الذي يتولى هذا المنصب منذ 2009 والذي يفوز بالتزكية دون أن يترشح أحد أمامه، ولكن الآن اختلف الأمر.

من هو هذا الرجل؟ هو إنريكي ريكيلمي، رجل الأعمال البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أكد أنه ينوي أن يكون رئيسًا لريال مدريد في السنوات المقبلة.

تشترط لوائح النادي أن تقدم الانتخابات بأقدمية 20 عامًا كعضو في الفريق، وفي الوقت الحالي يمتلكهم ريكيلمي بالفعل، وإضافة إلى ذلك أن يكون لديه ضمان بنسبة 15% من ميزانية النادي.

تلك النسبة ستكون في هذه الحالة حوالي 92 مليون يورو، وهو الأمر الذي يفكر فيه ريكيلمي أيضًا في الوقت الحالي حتى يصبح جاهزًا لاتخاذ خطوة الترشح.

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المنافس المحتمل لفلورنتينو بيريز هو أيضًا رئيس شركة Cox Energy (وهي شركة تقدر قيمتها بـ 300 مليون يورو) مخصصة لمصادر الطاقة المتجددة في منطقة أمريكا اللاتينية، ويعتزم الترشح لمنصب الرئيس القادم للنادي لأنه، كما يقول، يود أن يحدث تغييرًا مفقودًا.".