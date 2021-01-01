صدمة لبرشلونة وبقية المهتمين.. عمولة رايولا ووالد هالاند قد تصل إلى 40 مليون يورو!

مسلسل هالاند مستمر

ذكرت الراك 1 أن ممثلي نادي برشلونة تم إبلاغهم بأن صفقة انتقال مهاجم بوروسيا دورتموند إلى الفريق الكتالوني أو أي نادٍ آخر ستتضمن مبلغ عمولة ضخم للوكيل مينو رايولا ووالد اللاعب.

الأزمة التي ستهدد انتقال اللاعب إلى أي من الأندية الراغبة سيكون ارتفاع تكلفة الصفقة، بالإضافة إلى دفع رسوم انتقال إلى بوروسيا دورتموند ، سيكون هناك مبلغ كبير مطلوب في العمولات.

وفقًا للراك 1، تم إخبار برشلونة خلال اجتماعهم يوم الخميس مع وكيل اللاعب مينو رايولا ووالده ألف-إنجي هالاند أن رسوم العمولة قد تصل إلى 40 مليون يورو. يقال إنهم يريدون 20 مليون يورو لكل منهما.

هالاند يعد في الوقت الحالي أشبه بتعويذة جديدة لأسود الفيستيفاليا بينما يواصلون القتال من أجل النجاح عبر المسابقات المحلية والأوروبية في موسم مليء بالتحديات.

سيكون هذا بالإضافة إلى رسوم الانتقال التي سيتفق عليها دورتموند مع الفريق الذي سيحصل على خدماته في نهاية المطاف بعد جولة لن تكون قصيرة على الإطلاق.

وبعد ذلك تأتي قصة الراتب السنوي للنجم النرويجي والذي يصل إلى 30 مليون يورو وفقًا للمصدر ذاته، حيث أشار إلى أن هذا هو الراتب الذي يرغب هالاند في الحصول عليه..

كما تم الإبلاغ بالنسبة لبرشلونة عن أن هالاند يريد أن يظل ليونيل ميسي في النادي الكتالوني ليمنح القرار النهائي بخصوص الانتقال إلى الكامب نو في الصيف المقبل.

يريد جوان لابورتا التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف، وهالاند هي أولويته، وهو الأمر الذي أوضحه لممثلي نجم بوروسيا دورتموند خلال اجتماعهم يوم الخميس الماضي.

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يذكر أن إرلينج هالاند مطلوب في الوقت الحالي من العديد من الأندية الأوروبية والتي أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.