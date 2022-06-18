صدمة لبرشلونة .. مسلسل إصابات أومتيتي قد يتكرر مع أنسو فاتي!

هل يعود فاتي مع الموسم الجديد؟

يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة في خط هجومه مع استمرار الإصابة لموهبته الشابة، أنسو فاتي.

فاتي عاد من الإصابة التي حرمته من استكمال الموسم الماضي أمام ليفانتي ثم تجددت الإصابة بعد ذلك في لقاء سيلتا فيجو قبل أن يعود في كلاسيكو السوبر ويتعرض للإصابة مرة أخرى أمام أتلتيك بيلباو في كأس الملك.

وعاد فاتي من الإصابة أمام ريال مايوركا لينهي الموسم الحالي في حالة بدنية جيدة دفعته للانضمام إلى المنتخب الإسباني.

ولكن اللاعب لم يشارك في أي دقيقة مع لا روخا الذي لعب 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية.

ما هي إصابة أنسو فاتي؟

وكشف مراسل beIN السابق، أشرف بن عياد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنّ أنسو فاتي لم يتماثل تمامًا للشفاء ولا يزال يعاني من آثار الإصابة السابقة.

وأشار إلى أنّه في برشلونة يشعرون بارتكاب خطأ كبير برفض خضوع أنسو فاتي لعملية جراحية وهو ما قد يؤثر على عملية تماثله للشفاء.

أشرف بن عياد أوضح أنّ فاتي بعيد تمامًا عن الجاهزية الفنية ويحتاج وقتًا أطول للعودة.

واختتم بن عياد تغريداته مؤكدًا أنّ فاتي كان يجب عليه الاستماع لكلام الأطباء حتى لا يلقى مصير صامويل أومتيتي والذي حرمته الإصابة التي تعرض لها في 2018 من اللعب بصورة أساسية ويحاول برشلونة التخلص منه.

بخصوص انسو فاتي : الفكرة الموجودة داخل برشلونة: كان يجب عليه اجراء العملية الجراحية، ارتكب خطأ كبيرا 🚨 — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) June 18, 2022

متى يعود أنسو فاتي؟

كما ذكرت القناة الثالثة الكتالونية في تقرير لها إنّ لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، لم يشرك أنسو فاتي في مباريات دوري الأمم الأوروبية لأن اللاعب شعر ببعض الآلام.

وأوضحت أنّ طبيب المنتخب الإسباني نصح المدرب بعدم الدفع بالمهاجم الشاب كإجراء احترازي لتجنب تكرار الإصابة.

وحتى الآن من المتوقع أن يشارك فاتي في الفترة التحضيرية بصورة عادية ما لم يصدر برشلونة بيانًا رسميًا يقول عكس ذلك.

ما هي أرقام أنسو فاتي مع برشلونة؟

لعب أنسو فاتي في 57 مباراة مع برشلونة وسجل 19 هدفًا وصنع 6 أخرى، كما حقق لقب كأس الملك الموسم الماضي.

أما مع منتخب إسبانيا، فقد لعب 4 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا ليصبح وقتها أصغر لاعب إحرازًا للأهداف مع لا روخا قبل أن يحطم جافي الرقم.

وكانت آخر أهداف اللاعب الرسمية مع برشلونة أمام ريال بيتيس، كما سجل هدفًا آخر في مباراة ودية ضد نجوم الدوري الأسترالي.

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