صدمة لبرشلونة .. الكشف عن مدة غياب برايثوايت

صدمة لكومان ..

كشف تقرير إعلامي عن صدمة مدوية لجماهير برشلونة بشأن مدة غياب مهاجم الفريق، مارتن برايثوايت عن الملاعب بسبب الإصابة.

تعرض الدانماركي لإصابة على مستوى الركبة في مباراة خيتافي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

بماذا أفاد ذلك التقرير؟

حسب ما نشرته إذاعة "راك 1" الكتالونية، فإن مهاجم برشلونة سيغيب عن التدريبات والمباريات الرسمية لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر مقبلة.

لم يكشف النادي الكتالوني حتى الآن عن طبيعة إصابة الدنماركي، ولكن الإذاعة تفيد بأن برايثوايت يعاني من إصابة بغضروف الركبة اليسرى المفصلي.

لماذا يعتبر غياب برايثوايت صدمة لكومان؟

منذ بداية الموسم، يعاني برشلونة على مستوى الهجوم، بخروج هدافه التاريخي ميسي وجريزمان ومع غياب فاتي وديمبلي والوافد الجديد أجويرو.

وضع الفريق اعتماده على الثنائي مففيس ديباي وبرايثوايت، فعلى الرغم أن برشلونة كان يسعى للتخلص من الدنماركي طوال الصيف لتحقيق استفاده ماليه إلا أن في النهاية استمر اللاعب مع الفريق.

على أي حال، لحين عودة الثلاثي الهجومي الغائب، سيفتقد بالطبع رونالد كومان جهود مارتن برايثوايت.

وشارك صاحب الـ 30عامًا في أول 3 مباريات في الدوري الإسباني وسجل هدفين كانا في المباراة الأولى أمام ريال سوسيداد على ملعب "كامب نو".

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